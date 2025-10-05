newspaper
Μιρέλα Ρούτσι: «Νιώθουμε την κυβέρνηση απέναντί μας – Πέταξαν ό,τι είχε απομείνει από τα παιδιά μας»

Την 21η μέρα απεργίας πείνας συμπληρώνει σήμερα Κυριακή ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

«Να μάθω το παιδί μου από τι ‘έφυγε’»

«Εγώ είμαι εδώ πέρα 21 μέρες αυτήν την στιγμή και τίποτα δεν έχει γίνει, περιμένω αυτό το περιβόητο χαρτί, αυτήν την άδεια που κανένας μέχρι τώρα δεν έχει βγει να μου πει γιατί δεν μου το δίνουν, για ποιον λόγο, κάτι που είναι αυτονόητο, για να μάθω από τι ‘έφυγε’ το παιδί μου. Αυτό περιμένω. Από πολιτικά και τέτοια δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι… το αυτονόητο, το παιδί μου. Να μάθω το παιδί μου από τι ‘έφυγε’, είναι τόσο απλό. Για ποιον λόγο;», είπε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι μιλώντας της Κυριακή στο MEGA.

«Νιώθω ντροπή»

«Είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπω τον άντρα μου σε αυτήν την οθόνη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και να ζητάμε το αυτονόητο. Το 2025 υποτίθεται σε μία δημοκρατική χώρα με δικαιώματα, εμείς σαν γονείς να μην έχουμε δικαίωμα να μάθουμε από τι πέθανε το παιδί μας και να πρέπει να το απαιτούμε με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Είναι ντροπή, δεν υπάρχουν λόγια. Να μας αναγκάζουν να φτάνουμε ως εδώ, ο σύζυγός μου να ρισκάρει τη ζωή του, να κάθεται εκεί 21 μέρες και να μην μας δίνουν τις τοξικολογικές και χημικές εξετάσεις. Είναι αδιανόητο για το παιδί μου», λέει στο MEGA η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα.

«Να σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος»

«Νιώθω ντροπή, όπως όλος ο κόσμος που έρχεται καθημερινά εκεί, όλοι τους λένε συγγνώμη, είναι ντροπή, ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν τη χώρα. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι τα λόγια του κόσμου. Έτσι αισθάνομαι και εγώ».

Όπως λέει η ίδια: «Υπάρχει ελπίδα πιστεύω, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί εκεί πάνω αυτοί που μας κυβερνούν να μην… κάποιος θα μας βοηθήσει από πάνω κάτι να αλλάξει γιατί είναι πολύ ιερό, ηθικό δικαίωμά μας, προσωπικό να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας. Γι’ αυτό και ο κόσμος είναι δίπλα μας γιατί νιώθει την αδικία, τον πόνο. Τον δικό μας τον πόνο τον ζει και ο κόσμος μαζί μας, κάθε μέρα εκεί. Έρχεται κόσμος που έχει ‘χάσει’ τα παιδιά του να μοιράζεται την ιστορία του μαζί μας, να μας λέει πόσο μας νιώθει, έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν ζήσει στη ζωή τους αδικίες και μας λένε ότι είμαι εδώ. Αυτός ο αγώνας με λίγα λόγια είναι ολονών μας. Ο πόνος ενεργοποίησε και τον θυμό και είναι εξοργισμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί είναι άδικο όλο αυτό το πράγμα», σημειώνει η Μιρέλα Ρούτσι.

«Αντί ο κ. Γεωργιάδης, αφού νοιάζεται τόσο πολύ για την υγεία του συζύγου μου, αντί να πάρει τον κ. Μητσοτάκη και να τον ενημερώσει γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενημερωμένος ότι 21 μέρες έξω από τη Βουλή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς τροφή και ζητάει το αυτονόητο… δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, είναι κάπου κρυμμένος. Προφανώς ο πρωθυπουργός του ‘δεν ξέρω, δεν γνωρίζω’ ίσως και τώρα δεν είναι ενημερωμένος. Ας τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης να τον ενημερώσει για να δοθεί αυτή η εντολή να μας δώσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και να χάσουμε την ουσία ότι εκεί πέρα πεινάει ο σύζυγός μου 21 μέρες και μπορεί όντως να αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί…», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα κάνει αν πάθει κάτι ο σύζυγός της, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Εγώ; Να το σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος».

«Τους νιώθουμε απέναντί μας»

Στην ερώτηση αν νιώθουν την κυβέρνηση απέναντί τους, η Μιρέλα Ρούτσι απαντά: «Από την πρώτη στιγμή τους νιώθουμε απέναντί μας, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί μπαζώσανε όλο τον χώρο, αλλοιώσαν τα στοιχεία, πέταξαν ό,τι έχει απομείνει από τα παιδιά μας ‘λίγο παραπέρα’ όπως εκφράστηκαν μερικοί. Εννοείται τους νιώθουμε απέναντί μας».

Εξηγώντας την απόφαση για την απεργία πείνας του συζύγου της, λέει: «Ο σύζυγός μου ήθελε να κατέβει Αθήνα, έτσι μου είπε εμένα, επειδή ήθελε κάποιες μέρες μόνος του, κάτι είχε σκεφτεί να κάνει, δεν ήθελε να μου το πει. Μετά το έμαθα αυτό, δεν το είπε σε κανέναν. (…) Εκείνη τη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις; Λέει ο Πάνος, λέω καλά. Μου λέει ο Πάνος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας και δίψας. Έπαθα σοκ».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα, κάλεσα τον άντρα μου, δεν το σήκωσε, ανησύχησα πάρα πολύ, το δεύτερο άτομο που κάλεσα ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου, με πήρε μετά από δύο λεπτά και πήγα να της το πω και μου λέει «Μιρέλα μου μόλις το έμαθα, μόλις τώρα ήμουν στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη γιατί και εγώ το έμαθα και κατέβηκα αμέσως να τον δω, του είπα όπως ήρθες να σταματήσει αυτό, να μην το κάνει, να τα μαζέψει και να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον σταματήσει, ήταν αποφασισμένος», σημειώνει.

«Μετά το τηλέφωνο με την κα Ζωή πήρα ξανά τον Παναγιώτη, το σήκωσε και μου είπε ότι είναι αποφασισμένος. Προσπάθησα πάρα πολύ», λέει η ίδια.

Όπως αναφέρει η Μιρέλα Ρούτσι: «Όλο αυτό το σκηνικό και αυτά τα ψέματα που θέλει ο κ. Γεωργιάδης να παρουσιάσει προς τα έξω, να μην το κάνει, είναι ψέματα».

Τι είπε για την υγεία του συζύγου της

«Έχει πέσει πάρα πολύ, πλέον τις περισσότερες ώρες κάθεται στην καρέκλα, δεν μπορεί να σηκωθεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα πλέον. Είναι ντροπή αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Εκείνη την ημέρα που ήταν η πορεία απλά φοβόμασταν επεισόδια, χημικά. Πήγαμε στο ξενοδοχείο να κάτσουμε. Δεν πήγαμε για να φάει».

«Στο Σύνταγμα έρχονται διασώστες, όχι γιατροί. Ο Παναγιώτης παρακολουθείται τρεις φορές την ημέρα από την ιατρική ομάδα της κα Κοσμοπούλου. Πήγαμε ήδη τρεις φορές για εξετάσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες. Αν αισθανθεί άσχημα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ».

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Προφυλακίζονται πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης με τον ΦΠΑ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι τρεις καυτοί φάκελοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα μυστικά τους

Τι είπε η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για τις υποθέσεις Επιχείρηση «Καλυψώ», ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη - Aποχώρησε αφήνοντας πίσω το εθνικό κλιμάκιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων να συνεχίσουν το έργο τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σαρώνουν το Νεπάλ - Τουλάχιστον 47 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Σύνταξη
Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
