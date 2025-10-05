Την 21η μέρα απεργίας πείνας συμπληρώνει σήμερα Κυριακή ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

«Να μάθω το παιδί μου από τι ‘έφυγε’»

«Εγώ είμαι εδώ πέρα 21 μέρες αυτήν την στιγμή και τίποτα δεν έχει γίνει, περιμένω αυτό το περιβόητο χαρτί, αυτήν την άδεια που κανένας μέχρι τώρα δεν έχει βγει να μου πει γιατί δεν μου το δίνουν, για ποιον λόγο, κάτι που είναι αυτονόητο, για να μάθω από τι ‘έφυγε’ το παιδί μου. Αυτό περιμένω. Από πολιτικά και τέτοια δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι… το αυτονόητο, το παιδί μου. Να μάθω το παιδί μου από τι ‘έφυγε’, είναι τόσο απλό. Για ποιον λόγο;», είπε ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι μιλώντας της Κυριακή στο MEGA.

«Νιώθω ντροπή»

«Είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπω τον άντρα μου σε αυτήν την οθόνη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και να ζητάμε το αυτονόητο. Το 2025 υποτίθεται σε μία δημοκρατική χώρα με δικαιώματα, εμείς σαν γονείς να μην έχουμε δικαίωμα να μάθουμε από τι πέθανε το παιδί μας και να πρέπει να το απαιτούμε με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Είναι ντροπή, δεν υπάρχουν λόγια. Να μας αναγκάζουν να φτάνουμε ως εδώ, ο σύζυγός μου να ρισκάρει τη ζωή του, να κάθεται εκεί 21 μέρες και να μην μας δίνουν τις τοξικολογικές και χημικές εξετάσεις. Είναι αδιανόητο για το παιδί μου», λέει στο MEGA η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα.

«Να σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος»

«Νιώθω ντροπή, όπως όλος ο κόσμος που έρχεται καθημερινά εκεί, όλοι τους λένε συγγνώμη, είναι ντροπή, ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν τη χώρα. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι τα λόγια του κόσμου. Έτσι αισθάνομαι και εγώ».

Όπως λέει η ίδια: «Υπάρχει ελπίδα πιστεύω, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί εκεί πάνω αυτοί που μας κυβερνούν να μην… κάποιος θα μας βοηθήσει από πάνω κάτι να αλλάξει γιατί είναι πολύ ιερό, ηθικό δικαίωμά μας, προσωπικό να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας. Γι’ αυτό και ο κόσμος είναι δίπλα μας γιατί νιώθει την αδικία, τον πόνο. Τον δικό μας τον πόνο τον ζει και ο κόσμος μαζί μας, κάθε μέρα εκεί. Έρχεται κόσμος που έχει ‘χάσει’ τα παιδιά του να μοιράζεται την ιστορία του μαζί μας, να μας λέει πόσο μας νιώθει, έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν ζήσει στη ζωή τους αδικίες και μας λένε ότι είμαι εδώ. Αυτός ο αγώνας με λίγα λόγια είναι ολονών μας. Ο πόνος ενεργοποίησε και τον θυμό και είναι εξοργισμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί είναι άδικο όλο αυτό το πράγμα», σημειώνει η Μιρέλα Ρούτσι.

«Αντί ο κ. Γεωργιάδης, αφού νοιάζεται τόσο πολύ για την υγεία του συζύγου μου, αντί να πάρει τον κ. Μητσοτάκη και να τον ενημερώσει γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενημερωμένος ότι 21 μέρες έξω από τη Βουλή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς τροφή και ζητάει το αυτονόητο… δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, είναι κάπου κρυμμένος. Προφανώς ο πρωθυπουργός του ‘δεν ξέρω, δεν γνωρίζω’ ίσως και τώρα δεν είναι ενημερωμένος. Ας τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης να τον ενημερώσει για να δοθεί αυτή η εντολή να μας δώσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και να χάσουμε την ουσία ότι εκεί πέρα πεινάει ο σύζυγός μου 21 μέρες και μπορεί όντως να αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί…», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα κάνει αν πάθει κάτι ο σύζυγός της, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Εγώ; Να το σκεφτούν πολύ καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν πάθει κάτι ο Πάνος».

«Τους νιώθουμε απέναντί μας»

Στην ερώτηση αν νιώθουν την κυβέρνηση απέναντί τους, η Μιρέλα Ρούτσι απαντά: «Από την πρώτη στιγμή τους νιώθουμε απέναντί μας, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί μπαζώσανε όλο τον χώρο, αλλοιώσαν τα στοιχεία, πέταξαν ό,τι έχει απομείνει από τα παιδιά μας ‘λίγο παραπέρα’ όπως εκφράστηκαν μερικοί. Εννοείται τους νιώθουμε απέναντί μας».

Εξηγώντας την απόφαση για την απεργία πείνας του συζύγου της, λέει: «Ο σύζυγός μου ήθελε να κατέβει Αθήνα, έτσι μου είπε εμένα, επειδή ήθελε κάποιες μέρες μόνος του, κάτι είχε σκεφτεί να κάνει, δεν ήθελε να μου το πει. Μετά το έμαθα αυτό, δεν το είπε σε κανέναν. (…) Εκείνη τη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις; Λέει ο Πάνος, λέω καλά. Μου λέει ο Πάνος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας και δίψας. Έπαθα σοκ».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα, κάλεσα τον άντρα μου, δεν το σήκωσε, ανησύχησα πάρα πολύ, το δεύτερο άτομο που κάλεσα ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου, με πήρε μετά από δύο λεπτά και πήγα να της το πω και μου λέει «Μιρέλα μου μόλις το έμαθα, μόλις τώρα ήμουν στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη γιατί και εγώ το έμαθα και κατέβηκα αμέσως να τον δω, του είπα όπως ήρθες να σταματήσει αυτό, να μην το κάνει, να τα μαζέψει και να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον σταματήσει, ήταν αποφασισμένος», σημειώνει.

«Μετά το τηλέφωνο με την κα Ζωή πήρα ξανά τον Παναγιώτη, το σήκωσε και μου είπε ότι είναι αποφασισμένος. Προσπάθησα πάρα πολύ», λέει η ίδια.

Όπως αναφέρει η Μιρέλα Ρούτσι: «Όλο αυτό το σκηνικό και αυτά τα ψέματα που θέλει ο κ. Γεωργιάδης να παρουσιάσει προς τα έξω, να μην το κάνει, είναι ψέματα».

Τι είπε για την υγεία του συζύγου της

«Έχει πέσει πάρα πολύ, πλέον τις περισσότερες ώρες κάθεται στην καρέκλα, δεν μπορεί να σηκωθεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα πλέον. Είναι ντροπή αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Εκείνη την ημέρα που ήταν η πορεία απλά φοβόμασταν επεισόδια, χημικά. Πήγαμε στο ξενοδοχείο να κάτσουμε. Δεν πήγαμε για να φάει».

«Στο Σύνταγμα έρχονται διασώστες, όχι γιατροί. Ο Παναγιώτης παρακολουθείται τρεις φορές την ημέρα από την ιατρική ομάδα της κα Κοσμοπούλου. Πήγαμε ήδη τρεις φορές για εξετάσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες. Αν αισθανθεί άσχημα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ».