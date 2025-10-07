Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι ενώ η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα να υποβληθεί η σορός του παιδιού του σε τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις μετά την εκταφή.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας

Η εισαγγελία διέταξε κατέπειγουσα προκαταρκτική όχι μόνο για το αίτημα Ρούτσι και των συγγενών που ήδη είχαν υποβάλλει αντίστοιχα αιτήματα, αλλά και για εκείνους που έχουν σκοπό να κινηθούν αναλόγως.

Κρίσιμη η σημερινή μέρα

Σήμερα (στις 17.00) αναμένονται ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις σε συνέντευξη Τύπου που καλεί η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Λίγο αργότερα (20.00) ανακοινώσεις θα κάνει η συνήγορος του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, η Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Μεγάλη νίκη»

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων.

Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.