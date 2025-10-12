newspaper
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Πολιτική Γραμματεία 12 Οκτωβρίου 2025 | 11:50

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Μήνυμα καταστολής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, επαναφέρει το δόγμα Νόμος και Τάξη,  καταδεικνύοντας την ενόχληση του Μαξίμου για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον πατέρα θύματος των Τεμπών.

Ο κ. Μητσοτάκης αφού αναφέρθηκε στη δικαστική απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο Υπουργείο Άμυνας.

«Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει επίσης ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα.

Αναφορά κάνει ακόμη στην εξέλιξη του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, στις  μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας αλλαγές στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς και στις παρεμβάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, εξωραΐζοντας την πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.
Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη.
Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη.
Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού.

Περνώ στα καθ’ ημάς.

Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο.Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματά του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη,αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι.
Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις.
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε.

Να έρθω τώρα στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Οι ρεαλιστικές προβλέψεις του προσχεδίου αποτυπώνουν μια χώρα που αφήνει οριστικά πίσω της τις κρίσεις, επενδύει στις ανεξάντλητες δυνατότητές της και προχωρά με σχέδιο, δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία. Η ανάπτυξη προβλέπεται να ενισχυθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ -το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010- και η Ελλάδα παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ΕΕ. Με επενδύσεις που αυξάνονται κατά 10,2%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ, ενισχύουμε την παραγωγικότητα, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν θα σας κουράσω με άλλους αριθμούς, άλλωστε μέχρι την κατάθεση του οριστικού σχεδίου και κατά τη συζήτησή του στη Βουλή τον προσεχή Δεκέμβριο υπάρχει πολύς χρόνος για να μελετηθεί από όσους ενδιαφέρονται.
Να επισημάνω όμως το γεγονός ότι, παρά το παρατεταμένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και η χώρα μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Τα λόγια του Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα εδώ από την Αθήνα ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα για τη Γερμανία, μας γεμίζουν περηφάνια και ευθύνη. Είναι λυπηρό, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια, όπως συχνά συμβαίνει τελευταία, αυτά που αναγνωρίζουν σημαίνοντες άνθρωποι και οργανισμοί από το εξωτερικό.
Η αποστολή μας βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχουμε πια μια οικονομία που αναπτύσσεται και γίνεται πιο εξωστρεφής, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί κι άλλο η παραγωγικότητα μας, να στραφεί η επιχειρηματικότητα σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να συγκλίνουμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με την ευκαιρία να αναφέρω οτι το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας έφτασαν στις 317.301, ξεπερνώντας κατά 18.153 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (299.148). Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2001, χρονιά κατά την οποία άρχισε η συστηματική καταγραφή των στοιχείων από το σύστημα «Εργάνη».

Ανατρέχοντας, επίσης, στα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας των τελευταίων χρόνων, παρουσίασα από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ τα αρκετά εντυπωσιακά στοιχεία αύξησης της μεταποιητικής βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι μια αποκλειστικά τουριστική οικονομία. Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει. Από το 2019 έως το 2024, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τις 30.000, οι εργαζόμενοι στον κλάδο κατά 18% (πάνω από 56.000 νέες θέσεις εργασίας) και οι μέσες αποδοχές τους κατά 250 ευρώ τον μήνα. Το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ προσεγγίζει πλέον το 14%, μια επίδοση που κατακτήθηκε χάρη σε σταθερές μεταρρυθμίσεις και φιλοεπενδυτικές πολιτικές που εφαρμόσαμε. Από τα μέταλλα και τα τρόφιμα έως τα φάρμακα, τα χημικά προϊόντα και την τεχνολογία, οι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς αγορές. Μια οικονομία που άλλοτε έμοιαζε εσωστρεφής, σήμερα μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή, εξωστρεφή και δυναμική Ελλάδα που δημιουργεί αξία.
Συνεχίζω με το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων που δικαίως έχει αναστατώσει τους παραγωγούς. Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Ήδη έχει καταβληθεί η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες και τις πιεστικές ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών και επιστροφές όσων ενισχύσεων δοθούν. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων εν κινήσει και με όρους διαφάνειας και νομιμότητας είναι μια σύνθετη αλλά αναγκαία άσκηση που για την κυβέρνηση αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα. Κανείς δεν την επιχείρησε στο παρελθόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση των αγροτών και κτηνοτρόφων για αυτό. Όμως το όφελος υπέρ της διαφάνειας και της στήριξης όσων τη δικαιούνται πραγματικά θα είναι μόνιμο.
Σε Ευρυτανία και Βοιωτία συνεχίστηκε η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Δίνουμε έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την κάθε περιοχή, το παρόν και το μέλλον της. Στη Βοιωτία ξεκινούν πιλοτικά από το 2026 τα δρομολόγια του προαστιακού που θα συνδέει Λιβαδειά και Θήβα με την Αθήνα, ενώ προχωρούν η βελτίωση του δρόμου Δερβενοχωρίων–Ελευσίνας, η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων–Ασωπού και τα έργα εκσυγχρονισμού στην Κωπαΐδα. Για την Ευρυτανία, όπως είχα υποσχεθεί, προχωρά το οδικό έργο που θα συνδέσει τη Λαμία με το Καρπενήσι, με πρώτο βήμα την εκτέλεση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με ταχεία διαδικασία, όπως εγκρίναμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικά για τα ορεινά, όπου είχα την ευκαιρία το καλοκαίρι να συνομιλήσω στη Φουρνά με κατοίκους που έκαναν το βήμα για την αποκέντρωση, η κυβέρνηση βρέθηκε αυτή τη φορά στην Παλαιοκατούνα Αγράφων για να συζητήσει με την αυτοδιοίκηση και με τους κατοίκους για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια. Με λεπτομερές σχέδιο, συνεργασία και συνομιλία με την τοπική κοινωνία φέρνουμε την περιφέρεια και ειδικά τις απομακρυσμένες περιοχές, πιο κοντά στο κέντρο.

Έρχομαι τώρα στον τομέα της υγείας και σε έναν από τους πρώτους στόχους που θέσαμε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019: την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Από τότε, έχουμε αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο και έχουμε ενισχύσει τις δομές υγείας, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της προσφοράς ζωής. Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι πολύ ενθαρρυντικά: υπάρχει σταθερά σημαντική αύξηση των μεταμοσχεύσεων ανά έτος και μείωση των χρόνων αναμονής. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε ποσοστά ρεκόρ για την Ελλάδα, ωστόσο βρισκόμαστε ακόμη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι’ αυτό και εντείνουμε την προσπάθεια με την πρόσληψη συντονιστών για τις μεταμοσχεύσεις, την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με μηνύματα μέσω της ΗΔΙΚΑ. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 2,8 εκ. ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με τίτλο «Δωρεά Οργάνων-Περισσότερη Ζωή». Να το πράξουμε όλοι, είναι μια μεγάλη πράξη αλτρουισμού.
Έχουμε, επίσης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με βάση τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από 14.8885 ερωτηματολόγια κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πολύ υψηλή ικανοποίηση στους άξονες που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, ενώ οι γεωγραφικές διαφορές είναι περιορισμένες. Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: συνολική βαθμολογία 4,04/5, πολύ υψηλή ικανοποίηση για την ποιότητα και την ασφάλεια της φροντίδας, θετικές αξιολογήσεις για τον εξοπλισμό, την επάρκεια προσωπικού και την εμπιστοσύνη προς γιατρούς και νοσηλευτές. Φυσικά, δεν εφησυχάζουμε. Η καθαριότητα, η στελέχωση και η συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις είναι τομείς που χρειάζονται βελτίωση και εκεί θα εστιάσουμε. Η φωνή των ασθενών γίνεται πλέον εργαλείο πολιτικής. Για ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη.

Προτελευταίο θέμα της σημερινής ανασκόπησης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος κινήθηκε με υψηλούς ρυθμούς και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.
Κλείνω την ανασκόπηση με τη νέα εικόνα που παρουσιάζει Ο Παρθενώνας, απαλλαγμένος πλέον από τις άχαρες αλλά απαραίτητες σκαλωσιές, έπειτα από 50 χρόνια! Πρωτοτοποθετήθηκαν λίγο μετά την ίδρυση της Επιτροπής Συντήρησης των Μνημείων της Ακροπόλεως το 1975, και κατά διαστήματα, ανάλογα με τις εργασίες, τις μετακινούσαν στη ανατολική, δυτική, βόρεια ή νότια πλευρά του μνημείου. Οι τελευταίες αφαιρέθηκαν από τη δυτική πλευρά και έτσι, οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου μπορούν για τον επόμενο μήνα να τον θαυμάζουν απρόσκοπτα, αλλά και από μακριά η θεά είναι πια ανεμπόδιστη. Το μνημείο θα παραδοθεί πλήρως χωρίς σκαλωσιές τον Απρίλιο του 2026. Μια μικρή υπενθύμιση ότι τα μεγάλα έργα θέλουν χρόνο, υπομονή και συνέπεια, αλλά στο τέλος, αξίζει ο κόπος. Καλή Κυριακή!».

