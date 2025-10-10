Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Λίγες ημέρες μετά από το τέλος της 23ήμερης απεργίας πείνας την οποία πραγματοποίησε, ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε ότι «υπάρχουν περίεργες κινήσεις στην οικογένειά μου. Όπως με το παιδί μου, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, για εκφοβισμό μάλλον και το έχουμε καταγγείλει και στην Αστυνομία».

«Αυτά τα πράγματα μας τα έχουν κάνει εδώ και 2,5 χρόνια, συνέχεια μας παρακολουθούν και μάλλον έτσι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, με εκφοβισμό, να μη μιλάμε. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτε», πρόσθεσε, μιλώντας στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής».

Αναφερόμενος στον γιό του, ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι «εδώ και περίπου δύο μήνες έχει δει περίεργες κινήσεις, να τον παρακολουθούν με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπου και να πάει και το τελευταίο ήταν όσο έκανα την απεργία πείνας, είχαν παραβιάσει ένα παράθυρο για εκφοβισμό, χωρίς να μπουν μέσα. Το παιδί τρόμαξε πάρα πολύ και εκείνη τη νύχτα με πήρε τηλέφωνο τρομαγμένος».

«Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη όσον αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Ελπίζω από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Ο αγώνας μας έχει πολύ μέλλον και θέλει προσεκτικά βήματα. Με τη δικηγόρο που με εκπροσωπεί νομίζω ότι θα πάει καλά η δίκη», προσέθεσε.

«Δυόμισι χρόνια τώρα περίμενα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως έπρεπε. Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαν να καλύψουν τα ίχνη τους, μπάζωσαν, πέταξαν τα δείγματα με εντολή ανακριτή. Ιατροδικαστές έκαναν δουλειά-εξπρές με εντολή της κυβέρνησης και τώρα ρίχνουν το μπαλάκι από τον έναν ιατροδικαστή στον άλλο. Όλα αυτά θα βγουν στο φως, θα βγει η αλήθεια», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν τον έχει προσεγγίσει κάποιο μέλος της κυβέρνησης, ο ίδιος απάντησε ότι «από την ώρα που έχω σταματήσει την απεργία πείνας, κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου», αλλά κατήγγειλε ότι «με αφήσαν 23 μέρες να αργοπεθαίνω στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στην πόρτα τους και αν δεν είχα τη στήριξη του κόσμου, της οικογένειάς μου δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει».

Ερωτηθείς για την υπόθεση της εκταφής της σορού του Ντένις, του γιού που έχασε στην τραγωδία των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε ότι «την ερχόμενη εβδομάδα θα δηλώσουμε τους τεχνικούς συμβούλους μας και από εκεί και πέρα περιμένουμε καινούρια ημερομηνία για την εκταφή».

«Από το εξωτερικό θα φέρουμε έναν δικό μας τεχνικό σύμβουλο γιατί εδώ πια δεν εμπιστευόμαστε τίποτε. Περιμένουμε να μας πουν πότε θα έρθουν για να ορίσουμε νέα ημερομηνία εκταφής», συμπλήρωσε, ενώ για το πότε αναμένεται να εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκτίμησε ότι «θα αργήσουν λιγάκι γιατί υπάρχει μεγάλη διαδικασία».

«Με αυτή την κίνηση που έκανα δεν άνοιξε ο δρόμος μόνο για εμένα, άνοιξε ο δρόμος για όλους τους συγγενείς, για όλους όσοι έκαναν αιτήσεις και είχαν απορριφθεί», κατέληξε.