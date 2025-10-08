Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή της σορού του γιού του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, ώστε να παραστεί στη διαδικασία τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Οπως είπε ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, ο τεχνικός σύμβουλος θα είναι από το εξωτερικό και θα είναι παρών σε όλη τη διαδικασία από την εκταφή έως και τη διενέργεια των τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του.

Τα δείγματα μάλιστα των εξετάσεων θα σταλούν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αποσταλεί νέο έγγραφο από τη αστυνομία όπου θα ζητείται από την οικογένεια να πει ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει και σήμερα στο Σύνταγμα παρά το γεγονός ότι έβαλε τέλος στην απεργία πείνας. Στο σημείο παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τους ειδοποίησαν να είναι και σήμερα εδώ γιατί ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην σκηνή όπου διαμένει όλες αυτές τις μέρες.

Ο ίδιος ο κ. Ρούτσι έχει κάνει ένα κάλεσμα στις 18.00 στο Σύνταγμα για ένα «ευχαριστώ» στον κόσμο που του συμπαραστάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Μετά, και αφού έχει σταματήσει από χθες την απεργία πείνας, θα αποχωρήσει για το σπίτι του.

Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.