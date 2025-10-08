Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, πέτυχε όχι μόνον την εκταφή του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, αλλά και τη διενέργεια στη σορό του παιδιού του τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Συγγενείς θυμάτων, αλλά και απλός κόσμος που συμπαραστάθηκε στον Πάνο Ρούτσι, έμαθαν ότι η εισαγγελία Λάρισας άναψε το «πράσινο φως», αποδεχόμενη όλα τα αιτήματα των συγγενών.

Εκταφή των σορών και ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς και διενέργεια βιοχημικών, τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εξέταση ζητηθεί από τους συγγενείς.

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει και σήμερα στο Σύνταγμα παρά το γεγονός ότι έβαλε τέλος στην απεργία πείνας. Στο σημείο παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τους ειδοποίησαν να είναι και σήμερα εδώ γιατί ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην σκηνή όπου διαμένει όλες αυτές τις μέρες.

Ο ίδιος ο κ. Ρούτσι έχει κάνει ένα κάλεσμα στις 18.00 στο Σύνταγμα για ένα «ευχαριστώ» στον κόσμο που του συμπαραστάθηκε όλον αυτόν τον καιρό. Μετά, και αφού έχει σταματήσει από χθες την απεργία πείνας, θα αποχωρήσει για το σπίτι του.

Φαίνεται πως η πίεση του κόσμου απέδωσε και έτσι έγιναν δεκτά τα αιτήματα του κ. Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι, συγκινημένος και ιδιαίτερα καταβεβλημένος ανακοίνωσε χθες πως σταματά την απεργία πείνας με το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ευχαρίστησε όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα του αυτές τις μέρες λέγοντας πως «η συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου έδωσαν θα συνεχιστεί (…)» αναφερόμενος σε έναν έναν κοινό αγώνα που θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

<br />

Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Όπως έχει γράψει το in, η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.