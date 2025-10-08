Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο
Ενώπιον της Αρεοπαγίτου Ανακρίτριας στο Εφετείο Αθηνών κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη, ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
Ο κ. Ασλανίδης, όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων, δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση, η οποία διενεργείται για τη διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών του τότε υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο Παύλος Ασλανίδης ζήτησε αναβάθμιση των κατηγοριών για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, δηλαδή να κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος και όχι πλημμελήματος που είναι η σημερινή κατηγορία, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση των εισαγγελικών αρχών να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για εκταφή.
«Αλλοιώθηκε ο χώρος, αφαιρέθηκαν στοιχεία – Μετά ως γονείς είχαμε πολλές υπόνοιες για το τι μας δόθηκε»
«Απορρίπτονταν αιτήματα για εκταφή επί 30 μήνες»
Επί του συγκεκριμένου θέματος σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται τα δικά του αιτήματα για εκταφή επί 30 μήνες και να γίνονται δεκτά τώρα, αφού πρώτα έχουν αφήσει έναν άνθρωπο να λιώνει επί 23 ημέρες στο Σύνταγμα.
«Αυτό που θέλουμε όλοι, και οι υπόλοιποι συγγενείς, είναι να πάει σε κακούργημα ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την πράξη, που ήταν αλλοίωση του χώρου, αφαιρέθηκαν πολλά στοιχεία, βρήκαν μετά από μήνες στο Κουλούρι και ένα άλλο οικόπεδο αδήλωτο οστά από τους επιβάτες. Κάποια ταυτοποιήθηκαν από κάποιες κοπέλες», δήλωσε ο κ. Ασλανίδης εξερχόμενος του Αρείου Πάγου.
«Και μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι ως γονείς είχαμε πολλές υπόνοιες για το τι μας δόθηκε» συμπλήρωσε καταληκτικά ο κ. Ασλανίδης.
