Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Ελλάδα 16 Οκτωβρίου 2025 | 23:23

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Σύνταξη
Το δόγμα νόμος και τάξη επαναφέρει η κυβέρνηση επιμένοντας στην απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.  Διμοιρίες των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο φοιτητικό συλλαλητήριο, σε μια πρόβα τζενεράλε για αυτά που έρχονται προσεχώς.

Στην άνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, στο κράσπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βρίσκεται και το άτυπο Μνημείο των Τεμπών

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που 6 στους 10 πολίτες τάσσονται υπέρ στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την «προστασία» και τη «σωστή λειτουργία» του Μνημείου σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Συλλαλητήριο στην Αθήνα από πρωτοβουλίες φοιτητών. Τα ΜΑΤ παρατεταγμένα μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του άτυπου Μνημείου των Τεμπών

Το σχέδιο της κυβέρνησης

Η περιβόητη τροπολογία αναμένεται να έρθει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, με τις πληροφορίες να λένε ότι θα μπει σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Στο όλο θέμα που έχει προκύψει στο κάδρο της κυβέρνησης βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών» μια κίνηση μνήμης και διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο κράσπεδο της πλατείας και αποτελεί το σημείο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στην κυβέρνηση όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι την βούληση του λαού να πραγματοποιεί εκεί τις διαμαρτυρίες του και με πρόσχημα την ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου  επιστρατεύει καταστολή και απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.

«Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά…»

Την Πέμπτη (16/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μεν (Real FM) ότι «δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία», αλλά επέμεινε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων».

Διμοιρίες των ΜΑΤ μπροστά στο άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών

Το μεσημέρι της ίδιας η ημέρας η κυβέρνηση είχε μια πρώτης τάξης ευκαιρία να στείλει τα μηνύματά της.

Οι φοιτητές που αντιδρούν στις αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ, στις διαγραφές, καθώς και στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αντίκρισαν στο άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών που έχει δημιουργηθεί μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν στους φοιτητές να πλησιάσουν, όπως ανέφερε το Orange Press.

Τι λένε οι πολίτες

Και ενώ αυτό λάμβανε χώρα στο κέντρο των Αθηνών μια νέα δημοσκόπησης της MRB, για λογαριασμό το OPEN, δείχνει πως οι κινήσεις της κυβέρνησης έρχονται σε αναντιστοιχία με  τα «θέλω» των πολιτών.

Οι συμμετέχοντες, όσον αφορά την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και την ανάθεση στο υπουργείο Άμυνας, απάντησαν σε ποσοστό 56,6% πως αξιολογεί αρνητικά την απόφαση και μόνο το 31,8%, θετικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των πολιτών για τις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη. Το 59% (σχεδόν 6 στους 10) όσων συμμετείχαν στην έρευνα κοινής γνώμης είπαν «ναι» στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και μόνο το 32,9% απάντησε «όχι».

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σύνταξη
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Κύκλωμα έπαιρνε 8.000 ευρώ το άτομο για παράνομη διακίνηση μεταναστών - Πέντε συλλήψεις

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16.10.25

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
