Το δόγμα νόμος και τάξη επαναφέρει η κυβέρνηση επιμένοντας στην απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή. Διμοιρίες των ΜΑΤ παρατάχθηκαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο φοιτητικό συλλαλητήριο, σε μια πρόβα τζενεράλε για αυτά που έρχονται προσεχώς.

Στην άνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, στο κράσπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βρίσκεται και το άτυπο Μνημείο των Τεμπών

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ίδια ώρα που 6 στους 10 πολίτες τάσσονται υπέρ στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την «προστασία» και τη «σωστή λειτουργία» του Μνημείου σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Το σχέδιο της κυβέρνησης

Η περιβόητη τροπολογία αναμένεται να έρθει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, με τις πληροφορίες να λένε ότι θα μπει σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Στο όλο θέμα που έχει προκύψει στο κάδρο της κυβέρνησης βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών» μια κίνηση μνήμης και διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, δίπλα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά στο κράσπεδο της πλατείας και αποτελεί το σημείο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στην κυβέρνηση όμως δεν βλέπουν με καλό μάτι την βούληση του λαού να πραγματοποιεί εκεί τις διαμαρτυρίες του και με πρόσχημα την ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου επιστρατεύει καταστολή και απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.

«Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά…»

Την Πέμπτη (16/10) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μεν (Real FM) ότι «δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία», αλλά επέμεινε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων».

Διμοιρίες των ΜΑΤ μπροστά στο άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών

Το μεσημέρι της ίδιας η ημέρας η κυβέρνηση είχε μια πρώτης τάξης ευκαιρία να στείλει τα μηνύματά της.

Οι φοιτητές που αντιδρούν στις αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο στα ΑΕΙ, στις διαγραφές, καθώς και στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, αντίκρισαν στο άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών που έχει δημιουργηθεί μπροστά από τη Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ δεν επέτρεψαν στους φοιτητές να πλησιάσουν, όπως ανέφερε το Orange Press.

Τι λένε οι πολίτες

Και ενώ αυτό λάμβανε χώρα στο κέντρο των Αθηνών μια νέα δημοσκόπησης της MRB, για λογαριασμό το OPEN, δείχνει πως οι κινήσεις της κυβέρνησης έρχονται σε αναντιστοιχία με τα «θέλω» των πολιτών.

Οι συμμετέχοντες, όσον αφορά την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και την ανάθεση στο υπουργείο Άμυνας, απάντησαν σε ποσοστό 56,6% πως αξιολογεί αρνητικά την απόφαση και μόνο το 31,8%, θετικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των πολιτών για τις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη. Το 59% (σχεδόν 6 στους 10) όσων συμμετείχαν στην έρευνα κοινής γνώμης είπαν «ναι» στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και μόνο το 32,9% απάντησε «όχι».