Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου

Φοιτητές συμμετέχουν σε μεγάλο συλλαλητήριο από τα Προπύλαια, με κατεύθυνση τη Βουλή, αντιδρώντας στις πρόσφατες αλλαγές στα δημόσια πανεπιστήμια.

Τα αιτήματα των φοιτητών

Οι φοιτητές φωνάζουν συνθήματα και τάσσονται ενάντια στις διαγραφές στα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ανάλογες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Παράλληλα, λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές είναι αυτή την ώρα οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.