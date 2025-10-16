Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου
Μεγάλη είναι η συμμετοχή φοιτητών σε συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας
- Αποβλήθηκαν δια παντός από το λύκειο που φοιτούσαν δύο μαθητές - Ποιος ο λόγος
- Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
- Ο Ζελένσκι πάει στην Ουάσιγκτον για τους Τόμαχοκ - Τι αναφέρουν ουκρανοί αξιωματούχοι
- Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει
Φοιτητές συμμετέχουν σε μεγάλο συλλαλητήριο από τα Προπύλαια, με κατεύθυνση τη Βουλή, αντιδρώντας στις πρόσφατες αλλαγές στα δημόσια πανεπιστήμια.
Τα αιτήματα των φοιτητών
Οι φοιτητές φωνάζουν συνθήματα και τάσσονται ενάντια στις διαγραφές στα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ανάλογες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Παράλληλα, λόγω του συλλαλητηρίου κλειστές είναι αυτή την ώρα οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.
- Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
- «Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
- Πρόεδρος Παρτιζάν: «Μιλήσαμε με τον Λεσόρ, αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
- Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
- Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – Κλειστές Πανεπιστημίου και Σταδίου
- Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις