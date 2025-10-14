Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Αρχή μιας αλυσίδας γεγονότων που εγείρουν ερωτηματικά, ανησυχίες και αντιδράσεις υπήρξε η επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του κτιρίου του Κάτω Πολυτεχνείου στην Πατησίων από τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να συλλαμβάνουν τους φοιτητές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, οι αστυνομικές αρχές εισήλθαν στην κατάληψη, συνέλαβαν τους 13 φοιτητές που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της και τους οδήγησαν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η βραχυπρόθεσμη κατάληψη του κτιρίου που ξεκίνησε χθες, αποφασίστηκε με κοινή απόφαση της συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου, αρμοδίου οργάνου εκπροσώπησης των φοιτητών.

Στη σχετική απόφαση, ο φοιτητικός σύλλογος των Αρχιτεκτόνων δήλωνε ότι προβαίνει σε κατάληψη εκφράζοντας την εναντίωση της φοιτητικής κοινότητας στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες και τουρνικέ, διαγραφές και πειθαρχικό για τους φοιτητές και άλλα.

Ταυτόχρονα, η κατάληψη των φοιτητών εξέφραζε και την υποστήριξή τους προς την Γενική Απεργία της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, με τους φορείς των εργαζομένων να εναντιώνονται στον νέο νόμο του υπουργείου Εργασίας που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργάσιμη ημέρα. Ορίζοντας για τη λήξη της κατάληψης σύμφωνα με την απόφαση ήταν η Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αρμόδιες αρχές, η πρόσκληση για την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων προέκυψε ύστερα από αίτημα του Πρύτανη του ΕΜΠ, Γιάννη Χατζηγεωργίου το βράδυ της Δευτέρας. Σε επικοινωνία με το in, ο κ. Χατζηγεωργίου δηλώνει ότι «εφαρμόστηκε ο νόμος», συμπληρώνοντας ότι «η κατάληψη Δημόσιου Χώρου είναι παράνομη πράξη».

Ας σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που απόφαση του επίσημου οργάνου των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι εξωσχολικών τυγχάνει ποινικής μεταχείρισης, ενώ τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες φοιτητές δήλωσαν με την παρουσία τους έξω από τη ΓΑΔΑ την ώρα της κράτησης ο κοσμήτορας και μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Οι 13 συλληφθέντες φοιτητές αφέθηκαν ελεύθεροι νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναβάλλεται μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου.

Αίσθηση έχει προκαλέσει ωστόσο κι ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως το πρωί της Τρίτης, απεικονίζοντας αστυνομικούς απέναντι από τη ΓΑΔΑ στις 3 περίπου τα ξημερώματα να περικυκλώνουν και να προσαγάγουν βίαια και χωρίς εξηγήσεις τους δικηγόρους των συλληφθέντων, κάποιους συμφοιτητές τους, μαζί με κάποιους συνδικαλιστές που βρέθηκαν στο σημείο να υποστηρίξουν τους φοιτητές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Πέτρου Ράλλη απ’ όπου αφέθηκαν μερικές ώρες αργότερα. Η απόφαση της προσαγωγής τους δεν έχει μέχρι στιγμής εξηγηθεί.