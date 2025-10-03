Διαγραφές φοιτητών: Υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης στα ΑΕΙ

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπέγραψε υπουργική απόφαση με αντικείμενο τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση προβλέπει:

Τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

Τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

Τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τη διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Παράλληλα έχει αποσταλεί προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι δημιουργείται πλέον ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμια.