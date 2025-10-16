Πανεπιστήμιο Κρήτης: Υπό κατάληψη η πρυτανεία ενάντια στις διαγραφές φοιτητών και τη συνεργασία με ισραηλινό ίδρυμα
Αιτία της κατάληψης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η σχεδιαζόμενη εφαρμογή του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης που προβλέπει διαγραφές φοιτητών
- Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει
- Όταν η Χούντα κάθησε στο εδώλιο για το Πολυτεχνείο
- Συννεφιά με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές - Πού θα έχει καταιγίδες
- Σπάνιες γαίες: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για τους Μολάους με πρόσθετες γεωτρήσεις
Σε κατάληψη της πρυτανείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, προχώρησαν το πρωί οι φοιτητές (εικόνα πάνω από neakriti). Αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη εφαρμογή του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης που προβλέπει διαγραφές φοιτητών αλλά και για θέματα που αφορούν στο αυξημένο κόστος ζωής τους.
Σύμφωνα με το cretalive, «κόκκινο πανί» είναι και το συνέδριο, το οποίο οργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας που, όπως αναφέρουν οι φοιτητές, γίνεται σε συνεργασία με ισραηλινό Ίδρυμα. Η Φιλοσοφική Σχολή, από την πλευρά της, έχει ζητήσει να ανακληθούν οι αντιδράσεις αυτές, υποστηρίζοντας τη σημασία του συνεδρίου.
- Το καλύτερο διαφημιστικό τρικ της χρονιάς; Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Αρμάς έβαλαν τέλος στη «σχέση φάντασμα»
- Κιλκίς: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τον 35χρονο σε ξενοδοχείο
- Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε και «εξαφάνισε» τον Σορτς μετά το ΣΕΦ (vids)
- Η Δημοτική Αστυνομία που διασώζει ζώα και «παλεύει» για την ευζωία τους
- Πανεπιστήμιο Κρήτης: Υπό κατάληψη η πρυτανεία ενάντια στις διαγραφές φοιτητών και τη συνεργασία με ισραηλινό ίδρυμα
- Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις