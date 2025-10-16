Σε κατάληψη της πρυτανείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, προχώρησαν το πρωί οι φοιτητές (εικόνα πάνω από neakriti). Αντιδρούν στη σχεδιαζόμενη εφαρμογή του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης που προβλέπει διαγραφές φοιτητών αλλά και για θέματα που αφορούν στο αυξημένο κόστος ζωής τους.

Σύμφωνα με το cretalive, «κόκκινο πανί» είναι και το συνέδριο, το οποίο οργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας που, όπως αναφέρουν οι φοιτητές, γίνεται σε συνεργασία με ισραηλινό Ίδρυμα. Η Φιλοσοφική Σχολή, από την πλευρά της, έχει ζητήσει να ανακληθούν οι αντιδράσεις αυτές, υποστηρίζοντας τη σημασία του συνεδρίου.