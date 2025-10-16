Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων

Στον… χρόνο αναθέτει, και επισήμως, το σβήσιμο των ονομάτων των 57 θυμάτων των Τεμπών το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιβεβαιώνει το μισό του βήμα πίσω στο θέμα του σβησίματος των ονομάτων με επέμβαση στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά ταυτόχρονα επιμένει στη γενικότερη εκκαθάριση του χώρου και στην καταστολή και την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε μεν (Real FM) ότι «δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία», αλλά επέμεινε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων».

Για να προσθέσει, στο ίδιο πλαίσιο, ότι «δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο».

Τα ζυγίσματα και οι σχεδιασμοί

Όπως έχει γράψει το in, στο Μαξίμου έχουν συνειδητοποιήσει ότι εάν προχωρήσουν σε επέμβαση για το σβήσιμο των ονομάτων θα δείξουν ότι ανοίγουν ευθέως μέτωπο με τους συγγενείς των θυμάτων και αποφάσισαν να κάνουν αυτό το μισό βήμα πίσω.

Την ίδια ώρα προσπαθούν να ισορροπήσουν και μεταξύ των εσωκομματικών αντιδράσεων που έχουν προκληθεί στη ΝΔ και οι οποίες έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο, είτε με τη δυσαρέσκεια «γαλάζιων» στελεχών για την εσωκομματική διάσταση που έδωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε βάρος του Νίκου Δένδια, επιλέγοντας να βάλει το υπουργείο Άμυνας στο επίκεντρο της ευθύνης, είτε με το τάιμινγκ των κυβερνητικών κινήσεων, κάτι που δημοσίως αποτυπώθηκε και με το «άδειασμα» στον πρωθυπουργό, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ο οποίος ζήτησε ευθέως από τον πρώτο να πάει πιο πίσω τους σχεδιασμούς του και συγκεκριμένα «όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα».

Η απόφαση

Αυτή τη στιγμή η απόφαση του Μαξίμου είναι ότι δεν θα επιχειρήσουν μεν να σβήσουν τα ονόματα, τα οποία ελπίζουν ότι θα τα σβήσουν οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος, ωστόσο επιμένουν στην ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, αναμένεται να επιδιώξουν εν όψει της 28ης Οκτωβρίου, όχι με επέμβαση, αλλά στο πλαίσιο του στολισμού και της προετοιμασίας του χώρου για την εθνική επέτειο.

Όσο για την περιβόητη τροπολογία, αυτή αναμένεται να έρθει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, με τις πληροφορίες να λένε ότι θα μπει σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Και ταυτόχρονα εξακολουθούν να επιδιώκουν την επιβολή του δόγματος του νόμου και της τάξης και της καταστολής, στο σημείο μπροστά στη Βουλή, όπου ιστορικά κορυφώνονται οι λαϊκές κινητοποιήσεις.