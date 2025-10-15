newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 19:49

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισό βήμα πίσω στο θέμα του σβησίματος των ονομάτων των 57 θυμάτων των Τεμπών με επέμβαση σε αυτή τη φάση, κάνει το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο όμως επιμένει στη γενικότερη εκκαθάριση του χώρου και στην καταστολή και την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία και μετά, τελειώνει οτιδήποτε διαφορετικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διαφορετικό από τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωές μας. Πρακτικά… Ο σεβασμός στους νεκρούς για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να γίνει σ’ ένα Μνημείο, μπορεί να γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει όπου θέλουν οι γονείς, όπου θέλουν οι συγγενείς».

Ωστόσο θέλησε να προσθέσει ότι «εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι’ οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Τα ονόματα

Και στο ίδιο πλαίσιο από τη μία είπε σε σχέση με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ότι «τα ονόματα αυτά γράφτηκαν προηγουμένως, ήταν μια κίνηση η οποία βγαίνει μέσα από την ψυχή των γονιών, η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους», αλλά από την άλλη επέμεινε ότι «από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά, δεν θα επιτρέψουμε […] το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα», δείχνοντας ότι το Μαξίμου επιμένει στην καταστολή κάθε μορφής εκδηλώσεων, διαμαρτυρίας και διαδηλώσεων σε έναν χώρο (τον χώρο μπροστά στη Βουλή), στον οποίο ιστορικά ο ελληνικός λαός κορυφώνει τις κινητοποιήσεις του.

Με άλλα λόγια στο Μαξίμου συνειδητοποίησαν ότι εάν προχωρήσουν σε επέμβαση για το σβήσιμο των ονομάτων θα δείξουν ότι ανοίγουν ευθέως μέτωπο με τους συγγενείς των θυμάτων και αποφάσισαν να κάνουν αυτό το μισό βήμα πίσω.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφηνε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει επέμβαση για το σβήσιμο των ονομάτων, αφού στην ερώτηση αν σχεδιάζει η κυβέρνηση να «ξηλώσει» το σημείο, απαντούσε ότι «υπάρχουν χιλιάδες μέρη σε όλη την Ελλάδα» που μπορούν «να διαδηλώσουν οι πολίτες» και ότι «το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι προορισμένο για ένα και μόνο σκοπό. […] Δεν είναι προορισμένο για κανέναν άλλο σκοπό, για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία».

Και στην αμέσως επόμενη ερώτηση αν η κυβέρνηση θα «ξηλώσει» το «μνημείο με τα ονόματα των 57 νεκρών», απαντούσε: «Ήμουν σαφέστατος στην απάντησή μου».

Τι θα κάνουν

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, λοιπόν, το Μαξίμου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν θα επιχειρήσει να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ωστόσο θα επιμείνει στην ευρύτερη εκκαθάριση του χώρου, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να επιδιώξει εν όψει της 28ης Οκτωβρίου, όχι με επέμβαση, αλλά στο πλαίσιο του στολισμού και της προετοιμασίας του χώρου για την εθνική επέτειο.

Όσο για τα ίδια τα ονόματα, φαίνεται ότι στο Μαξίμου ελπίζουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να τα σβήσουν οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος, ενώ η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επιδιώκει την επιβολή του δόγματος του νόμου και της τάξης και της καταστολής, στο σημείο που ιστορικά κορυφώνονται οι λαϊκές κινητοποιήσεις.

