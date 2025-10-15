Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί
«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς
Ως επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας ερμηνεύει τις κυβερνητικές κινήσεις για το ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», τόνισε αρχικώς ο κ. Τσουκαλάς.
Συνέχισε λέγοντας πως «έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά. Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου».
«Αν ήταν το υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι;»
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί».
Ο κ. Τσουκαλάς διερωτάται για το «τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;».
Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».
