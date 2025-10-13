Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Η χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπόθεση των Τεμπών, τον Πανό Ρούτσι αλλά και τον Άγνωστο Στρατιώτη μόνο τυχαία δεν ήταν. Όπως πληροφορούμαστε, ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την συγκεκριμένη αναφορά ήταν τριπλός, ενώ η επιλογή της πόλωσης εντός και εκτός κόμματος ήταν απολύτως συνειδητή.

Πρώτα και κύρια, ο πρωθυπουργός με το χθεσινό του μήνυμα ήθελε να απαντήσει στην «σκληρή» πτέρυγα του κόμματος του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει την επανάληψη ενός φαινομένου τύπου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος. Είναι γνωστό πως εδώ και αρκετές ημέρες κεντρικά στελέχη του πρωθυπουργικού μπλοκ μιλούσαν για εκβιασμούς από μια ετερόκλητη ομάδα ψεκασμένων, χαροκαμένων και ανθρώπων που θέλουν να μετατρέψουν το Σύνταγμα σε τσαντίρι και να ρίξουν την κυβέρνηση εργαλειοποιώντας τα Τέμπη.

«Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας έτσι το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Ωστόσο, για πολλούς, η συνέχεια της συγκεκριμένης αναφοράς είχε και άλλον ένα στόχο και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Δένδια. «Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Για ορισμένους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μεταφέρει τις αρμοδιότητες της προστασίας του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας ερμηνεύεται ως μια «απάντηση» στην διαφοροποίηση Δένδια για την υπόθεση Ρούτσι. Κοινώς να φέρουν τον Νίκο Δένδια απέναντι σε μια ενδεχόμενη κίνηση των γονιών ή του κόσμου για τα Τέμπη. Ενδεικτικό της εσωκομματικής διάστασης που είχε η συγκεκριμένη αναφορά ήταν το γεγονός πως λίγες ώρες αργότερα το Μαξίμου εξέδωσε διαρροή με την οποία ξεκαθάριζε πως η φύλαξη παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ και η προστασία στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κοινώς… δημιουργική ασάφεια που περισσότερο περιπλέκει παρά αποσαφηνίζει.

Και ο τρίτος στόχος ήταν να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα εμπρός πίσω που έγιναν στην υπόθεση Ρούτσι και την κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση. «Η Δικαιοσύνη βρίσκει, τελικά, τις λύσεις. Και η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Έτσι, η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι έληξε, με τα αιτήματα του να γίνονται δεκτά. Ενώ, ταυτόχρονα, ξεκινά και η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προσπάθησαν να εκτρέψουν την υπόθεση σε φτηνό κομματικό πανηγύρι» ανέφερε ο πρωθυπουργός προκαλώντας αντιδράσεις.

Χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνηση του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι», επισημαίνοντας ότι προπαγάνδιζε το αντίθετο.