Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18 Οκτωβρίου 2025 | 12:40

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τροπολογία που θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη θα αφορά τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τη φύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση του μνημείου αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης στο σημείο παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η κυβέρνηση, δεχόμενη τις σφοδρές αντιδράσεις του κόσμου, λίγες μέρες μετά από τον μεγαλειώδη νικηφόρο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, επιχειρεί να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα, λέγοντας πως η τροπολογία δεν έχει καμία σχέση τον αγώνα του πατέρα του θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Μας αρέσει ως χώρα, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, να δημιουργούμε κάποιους ‘δράκους’, γιατί αυτά πουλάνε περισσότερο. Η τροπολογία δεν έχει σχέση με τον αγώνα που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του, ούτε είναι εκδικητική ούτε διχαστική», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κ. Δένδιας στη Βουλή είπε ότι είναι δίπλα στον κ. Ρούτσι ανθρώπινα, όπως κι εμείς και λίγο αργότερα είπε ότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης να αποφασίσει. Επέλεξαν κάποια μέσα να μην προβάλλουν τη δήλωση αυτή για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού».

Πρόσθεσε πως «αυτό το ιερό μνημείο συμβολίζει όσους έδωσαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες. Είναι ότι πιο ιερό η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή ή ενός φίλου να θρηνήσουν τον άνθρωπό του. Είναι λάθος να λένε ή το ένα ή το άλλο».

Όσον αφορά την επερχόμενη τροπολογία, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε πως «η τροπολογία θα λέει ότι στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο πως δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι. Η επιβολή της τάξης θα γίνεται από την αστυνομία και η ανάδειξη και η συντήρηση του μνημείου είναι προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα επιτρέπεται ούτε η διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, είτε είναι από αριστερή είτε κεντροδεξιά οργάνωση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, πως θέλησαν να καθυστερήσουν τη δίκη για τα Τέμπη.

«Δίπλα σε αυτό τον πονεμένο πατέρα πάρα πολλοί βρήκαν την ευκαιρία για πέντε λεπτά δημοσιότητας και πολιτικής επιβίωσης. Δεν είναι ο κ. Ρούτσι και ο κάθε πατέρας ένα σημείο που διαμαρτύρεται εκεί και βρίσκει το κάθε πρόσωπο αφορμή να κάνει το προσωπικό του μανιφέστο», είπε ο Π. Μαρινάκης και συμπλήρωσε πως «με τους γονείς δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να διεκδικούν ότι επιθυμούν, δεν θα τους στερήσει κανένας το δικαίωμα. Κανείς δεν ενοχλείται, σε κανέναν δεν χαλάει η αισθητική ο αγώνας ενός πατέρα».

Για το ίδιο θέμα υπογράμμισε ότι «το γεγονός ότι οι κ.κ. Καραμανλής και Τριαντόπουλος θα δικαστούν από φυσικό δικαστή οφείλεται στην αλλαγή του Συντάγματος, που έγινε επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία κι έτσι από τις δικές μας ημέρες και μετά τα όποια αδικήματα έχουν τελέσει δεν θα παραγράφονται κι όλοι θα έχουμε τις ίδιες προθεσμίες παραγραφής».

Εκ νέου επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

«Δεν θα απαξιώσω έναν πρώην πρωθυπουργό, ούτε όμως θα τον φοβηθούμε», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει να θυμίζουμε, να μην αφήσουμε τον κ. Τσίπρα και κάθε πρώην πρωθυπουργό να επενδύει στη λήθη, ότι θα ξεχάσει ο κόσμος αυτό που έκανε. Το πιο σοβαρό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο ηθικό κομμάτι. Να μην κάνουμε το λάθος ότι ο πήχης μας είναι ο κ. Τσίπρας. Αν είναι να συγκριθούμε με μία κυβέρνηση που έπεσε ως κυβέρνηση στο 32% και ως αντιπολίτευση στο 17% και τώρα στο 5% και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτούς, έχουμε χάσει από χέρι».

Καταληκτικά ανέφερε πως «ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει».

Όσα ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης:

