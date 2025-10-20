Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Την ώρα που στην εσωτερική επικαιρότητα η αυριανή μέρα (Τρίτη) είναι η μέρα που αναμένεται να κορυφωθεί η πολιτική σύγκρουση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, αφού πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή η επίμαχη κυβερνητική τροπολογία, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, «θα υποστηριχθεί πιθανότατα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό» (MEGA, 18.10.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Πορτορόζ της Σλοβενίας για τη Σύνοδο Κορυφής της MED9.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ενώ παρών θα είναι και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II.

Η ατζέντα

Κατά τις ίδιες πηγές, αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας – καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Με την ατζέντα αυτή να τίθεται με δεδομένο ότι είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, αλλά διεξάγεται και λίγο πριν την επικείμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Τι θα πει ο πρωθυπουργός

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία, κατά τις ίδιες πηγές, απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές,

Αναμένεται ακόμα να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5, στην οποία είχε αναφερθεί στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη βουλή, για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη.

Θεματικές

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία, με την πρόταση αυτή για ένα Πολυμερές Σχήμα 5Χ5, να περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές, οι οποίες είναι οι παραπάνω.

Κατά τις ίδιες πηγές, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ελληνική κυβέρνηση λένε ότι η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις και πως αυτό καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.