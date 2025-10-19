Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας»

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται.

Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Φιντάν που προηγήθηκαν

Ο Χακάν Φιντάν, μιλώντας για το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα» υποστήριξε ο Φιντάν. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι αυτή η ρητορική δεν βοηθάει τις σχέσεις των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

YUNANİSTAN’IN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN SAFE PROGAMI’NA GİRMESİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ Hakan Fidan: «Yunan siyaseti, Anti-Türk durumu üzerinden besleniyor. İçeride bir hata oldu, hemen Türkiye’yi gündeme getir. SAFE Programı’na gelince, burada tabii Yunanistan Başbakanı’nın,… pic.twitter.com/T8ml4tACIE — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 18, 2025

Ο Φιντάν, μάλιστα, αναφέρθηκε και στην επιστροφή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980, λέγοντας ότι δεν έβαλε αντιρρήσεις παρά την αποχώρησή της το 1974 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η χώρα του λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο για το καλό ολόκληρης της Συμμαχίας.