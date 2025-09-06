newspaper
Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός
Πολιτική Γραμματεία 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:48

Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός

«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Εάν λάμβανα υπόψη μου τις μομφές που μου αποδίδονται από ιδιοτελή κίνητρα ή υπερβάλλουσα ζέση που δεν έχει να κάνει με πατριωτική στάση, θα είχα γίνει έρμαιο των συμφερόντων του καθενός» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Status 107,7» της Θεσσαλονίκης, ο κ.Γεραπετρίτης επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία».

Επισήμανε ότι βιώνουμε τις δυσκολότερες συνθήκες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ ερωτώμενος για τις εξελίξεις στη Μονή Σινά είπε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί μια αποστολή υψηλής συνθετότητας, όλα τελείωσαν καλά και έφτασε το πρωί στην Αθήνα η ειδική πτήση με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Όπως είπε, τις επόμενες μέρες θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις διαδοχής του, εκτίμησε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με Αίγυπτο για τη συνέχεια της Μονής, ενώ χαρακτήρισε «αδελφικές» τις σχέσεις μας με το Κάιρο.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο Ισραήλ και στις επικρίσεις που δέχονται οι Ισραηλινοί πολίτες, είπε ότι καταφέραμε ως χώρα να είμαστε σε άριστη σχέση με το Ισραήλ αλλά και με τις χώρες στην περιοχή, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο «να συγχέουμε έναν λαό με την κυβέρνηση του». Τέλος, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει η Ελλάδα σταθερή στάση μέσα σε αυτό το κλίμα.

Τι είπε για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο υπουργός Εξωτερικών ερωτώμενος για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από διάφορα κράτη, και αναφερόμενος στην ελληνική θέση για την Παλαιστίνη τόνισε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους με ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ, αλλά-προσέθεσε- το θέμα είναι το πότε θα το αναγνωρίσουμε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει μέσω διεθνών οργανισμών, ενώ τόνισε ότι η μονομερής αναγνώριση δεν συμβάλλει.

Μιλώντας για την Ουκρανία και τη Ρωσία είπε ότι η Ελλάδα κράτησε τη σωστή στάση με την Ουκρανία, και έπρεπε να εμμείνουμε στο διεθνές δίκαιο και κατά της αλλαγής συνόρων, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε άλλη στάση θα έβλαπτε τα ελληνικά συμφέροντα, λόγω της Κύπρου και της στάσης της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. «Η καταγγελία του αναθεωρητισμού δεν είναι επιλεκτική άσκηση αλλά καθολική. Είτε είσαι με το διεθνές δίκαιο είτε όχι. Η επιλεκτική στάση είναι επιζήμια και καταστροφική για τη χώρα μας» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προσέθεσε ότι η στάση της Ελλάδας έναντι της Ρωσίας είναι ευρωπαϊκή και όχι ελληνική, επισήμανε ότι έχουμε παραδοσιακούς δεσμούς με τη Μόσχα και είπε ότι επιθυμούμε όταν αποκατασταθεί η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, να έχουμε μια πολύ καλή σχέση. «Πρέπει να απαντήσουμε: Είμαστε με τον επιτιθέμενο ή τον αμυνόμενο;» αναρωτήθηκε ο κ.Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είπε ότι η χώρα μας στήριξε το έργο με κάθε μέσο και τόνισε ότι «το έργο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά» προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχει αδιαμφισβήτητη στήριξη από την Κύπρο». Παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα προέκυψαν κάποια ζητήματα με τη στάση αυτή , τα οποία εκτίμησε ότι θα ξεπεραστούν. Είπε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας το έργο και θα συνεχιστεί κανονικά, τόνισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αναφορικά με τον γεωστρατηγικό κίνδυνο που φαίνεται να υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υποχωρήσει η Ελλάδα». Κατέληξε λέγοντας ότι αν είχαμε τέτοιες επιφυλάξεις «δεν θα προχωρούσαμε στα θαλάσσια πάρκα ή τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Τέλος, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολιτικός μηδενισμός στην εξωτερική πολιτική, σημείωσε ότι τα τελευταία δυο χρόνια η χώρα μας έχει συμμαχίες που δεν είχε ποτέ, και κατέληξε λέγοντας ότι «είναι ευπρόσδεκτη η κριτική, αλλά πάνω από όλους υπάρχει η πατρίδα μας».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

inWellness
inTown
