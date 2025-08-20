Γεραπετρίτης: Επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας – Η ατζέντα της συζήτησης
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε στον Τάρας Κατσκά την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση, Τάρας Κατσκά, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».
FM George Gerapetritis spoke with #Ukraine DPM for European &Euro-Atlantic Integration, Taras Kachka. During the call, the two Ministers discussed recent progress and ongoing efforts towards a just & lasting peace which will protect 🇺🇦’s vital interests & respect its sovereignty. pic.twitter.com/u0kRjLBjwS
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 20, 2025
«Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία», προσθέτει.
Συνάντηση σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας
Υπενθυμίζεται ότι, συνάντηση με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Asaad Al-Shaibani, θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.
