Στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας – Συνάντηση με Γεραπετρίτη την Τετάρτη

Συνάντηση με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Asaad Al-Shaibani, θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

«Αλληλέγγυοι με την κοινωνία της Συρίας»

Προ ημερών, κατά τη διάρκεια έκτακτης ανοικτής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε, αναφερόμενος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή πως «η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τον συριακό λαό και τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Όπως τόνισε, «είμαστε αλληλέγγυοι με την κοινωνία της Συρίας, ανέφερε, και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων. Καλούμε να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ηρεμίας και την διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση αποκλιμάκωση και τη λογοδοσία για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί».

Ακόμη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως «η κυριαρχία της Συρίας και η εδαφική της ακεραιότητα συνάδει με την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Συρίας, ώστε να μπορούν να ζουν με ειρήνη χωρίς φόβο».

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι «χρειάζεται να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός και «καταδικάζουμε την παραβίαση και την ανάγκη να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Χρειάζονται να τηρηθούν όλα τα διεθνή πρότυπα του διεθνούς δικαίου για να νιώθουν ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι της Συρίας».