Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τον συριακό λαό

Παρέμβαση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έκανε σε έκτακτη ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τον συριακό λαό και τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

«Είμαστε αλληλέγγυοι με την κοινωνία της Συρίας, ανέφερε, και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων. Καλούμε να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της ηρεμίας και την διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση αποκλιμάκωση και τη λογοδοσία για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί».

