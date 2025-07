Η Συρία βρίσκεται σε μια κρίσιμη και ασταθή φάση μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, τραυματισμένη από τον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011.

Η νέα κυβέρνηση υπό τον Άχμεντ αλ-Σαράα, πρώην τζιχαντιστή, γνωστού με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, προσπαθεί να ενώσει τη χώρα αλλά οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί μόνο προς αυτή την κατεύθυνση δεν οδηγούν.

Η εστία έντασης που ξέσπασε στην επαρχία Σουέιντα -με περίπου 700.000 κατοίκους- τόπο διαμονής της μεγαλύτερη κοινότητα Δρούζων της χώρας, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι εντάσεις μεταξύ ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων είναι μακροχρόνιες και η βία ξεσπά περιστασιακά μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο, διατυπώθηκαν ανησυχίες για την τύχη των μειονοτήτων υπό τις νέες ισλαμιστικές αρχές.

Οι συγκρούσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο μεταξύ των νέων δυνάμεων ασφαλείας και των Δρούζων μαχητών άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, προτού οι τοπικοί και θρησκευτικοί ηγέτες καταλήξουν σε συμφωνίες με στόχο την αποκλιμάκωση.

Τον Ιούλιο του 2025, ο συριακός στρατός εισήλθε στη Σουέιντα για να επιβάλει την τάξη μετά από συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων πολιτοφυλακών και φυλών Βεδουίνων ή ισλαμιστικών ομάδων που συνδέονται με τη νέα κυβέρνηση υπό τον Άχμεντ αλ-Σαράα. Αυτές οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως Δρούζων, και έχουν εντείνει τους φόβους για επιθέσεις κατά μειονοτήτων.

Η «φωτιά» που πρόσκαιρα έσβησε αναζωπυρώθηκε καθώς το Ισραήλ προσέτρεξε να προστατέψει τους Δρούζους εξαπολύοντας πολύνεκρες επιθέσεις με κορύφωση την Τετάρτη (16/07) με νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό.

Αργά το μεσημέρι έπληξε για δεύτερη φορά στρατιωτικό στόχο καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και της πολιτοφυλακής των Δρούζων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μάρτυρες από τη συριακή πρωτεύουσα είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν μια έκρηξη στον τομέα όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο και είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο, λίγη ώρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, στο κέντρο της πόλης.

