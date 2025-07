Ποιοι είναι οι Δρούζοι και γιατί το Ισραήλ επιτίθεται ξανά στη Συρία;

Την Κυριακή 13 Ιουλίου, η αναφερόμενη απαγωγή ενός εμπόρου από τη μειονότητα των Δρούζων στην Συρία πυροδότησε μία σειρά θανατηφόρων συγκρούσεων μεταξύ των πολιτοφυλάκων των Δρούζων και των σουνιτών Βεδουίνων μαχητών στα νότια της χώρας.

Αργότερα, την Τρίτη 15 Ιουλίου, το Ισραήλ παρενέβη στρατιωτικά, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του επεδίωκαν να προστατεύσουν τους Δρούζους και να εξοντώσουν τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον τους στη Σουέιντα.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον 350 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Σουέιντα από την Κυριακή.

Οι αιματηρές ταραχές, σε συνδυασμό με τις βίαιες ισραηλινές επιθέσεις, έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για κατάρρευση της ασφάλειας στη Συρία, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός εμφυλίου πολέμου που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία και την πρόσφατη κατάληψη της Δαμασκού από ισλαμιστές αντάρτες τον Δεκέμβριο του 2024.

