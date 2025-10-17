newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17 Οκτωβρίου 2025 | 17:20

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Spotlight

Μπορεί σε πρώτο επίπεδο η συζήτηση στη Βουλή να αφορούσε την πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μεγάλο βαθμό αφορούσε την προσπάθειά του να απευθυνθεί στο κομμάτι εκείνο της βάσης του δικού του κόμματος, που εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και η οποία αυξήθηκε μετά και το πρωθυπουργικό ταξίδι στις ΗΠΑ και τα γεγονότα της συνάντησης Τραμπ- Ερντογάν και του ναυαγίου της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Και βέβαια αφορούσε και την προσπάθεια του πρωθυπουργού να αποκρούσει την έντονη κριτική που δέχεται για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα από τη δική του παράταξη, με πρώτη την κριτική που διατυπώνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε με αφορμή αυτή την κριτική ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να διαγράψει τον τελευταίο.

Όσο για τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στη βάση της ΝΔ απέναντι στην κυβέρνηση σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τη διαπιστώνουν και οι ίδιοι οι «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επισκέπτονται τις εκλογικές τους περιφέρειες και την εισπράττουν, συνομιλώντας με τους πολίτες και ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, όπου και οι διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Εφ’ όλης της ύλης

Εξ ου και είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ένιωσε την ανάγκη να διευρύνει τη συζήτηση στη Βουλή που είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το Παλαιστινιακό και να την κάνει εφ’ όλης της ύλης για την εξωτερική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να απευθυνθεί στο δεξιό ακροατήριο και προσπαθώντας να μαζέψει τις διαρροές στα δεξιά της ΝΔ, θέλησε να μιλήσει, για άλλη μια φορά, για «το νέο 12ετές επενδυτικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ» και για τα Rafale και τις Belh@rra, για να πει ότι «σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται».

Και πρόσθεσε: «κάποιοι από τα έδρανα της Αριστεράς θα σπεύσουν να μας κατηγορήσουν για ‘μιλιταρισμό’. Θα διαφωνήσω. Πρόκειται για ρεαλισμό», κλείνοντας έτσι το μάτι σε όσους έλκονται από τον μιλιταρισμό.

Και επιχειρώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις που είχε αφήσει το πρωθυπουργικό ταξίδι στις ΗΠΑ, θέλησε να υποστηρίξει ότι «η θέση της πατρίδας μας» είναι «αναβαθμισμένη» και ότι «επιβεβαιώθηκε και με την παρουσία της Ελλάδος στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής του Σάρμ Ελ Σέιχ, όπου υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα», για να υποστηρίξει ακόμα ότι «η Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα εμμονικά κάποιοι επαναλαμβάνουν, ήταν πάλι δρώσα σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις».

Υπεράσπιση «ήρεμων νερών»

Κι έπειτα είπε τα εξής: «Αναρωτιέμαι, καθώς στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης: γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των «ήρεμων νερών»; Τι θέλουμε, δηλαδή; Θέλουμε ταραγμένα νερά; Θέλουμε φουρτούνες; Θέλουμε ατυχήματα και εντάσεις;»

Και συνέχισε: «Θα συνιστούσα, λοιπόν, και σήμερα πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες, που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους, ή σε αυτούς που μάχονται ανώνυμα από τα «χαρακώματα» του υπολογιστή τους».

Για να πει στη συνέχεια ότι «ο Προέδρος Kennedy είχε πει κάποτε ότι ‘δεν πρέπει ποτέ να διαπραγματεύεσαι υπό το καθεστώς φόβου, όμως δεν πρέπει ταυτόχρονα να φοβάσαι και να διαπραγματεύεσαι’».

Με αυτόν τον τρόπο, όσο και αν έκανε αναφορά στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν στη Βουλή, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να απευθυνθεί και εκτός Βουλής, σε όλους όσους του ασκούν κριτική για την πολιτική του στα ελληνοτουρκικά, με πρώτους βέβαια τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Παρόλο που, μια μέρα μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «ψευτοπατριώτες του καναπέ» στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά σε «όσους εκ του ασφαλούς διασπείρουν μία προπαγάνδα, που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα» (ΣΚΑΪ 100,3).

Περί «καναπέ»

Πάντως αντίστοιχη αναφορά περί «καναπέ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει πάλι, μία ημέρα πριν την τελευταία κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και την παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Λυγερού. Και εκείνη η αναφορά του ήταν  απολύτως σαφές πού πήγαινε.

Τότε (16.6.2025) ο πρωθυπουργός είχε πει ότι «περιττεύουν οι υποδείξεις όσων ανησυχούν ξαφνικά από τον καναπέ τους» και ότι «δεν έχουμε ανάγκη κάθε τόσο από αυτόκλητους συμβουλάτορες, ιδίως στα εθνικά μας ζητήματα, πολύ περισσότερο όταν κάποιοι από αυτούς έχουν δοκιμαστεί σε αυτό το πεδίο χωρίς να έχουν πάρει κατ’ ανάγκη τον καλύτερο βαθμό».

Και βέβαια την επομένη από το Πολεμικό Μουσείο είχε εισπράξει τη σκληρή απάντηση του κ. Σαμαρά, ο οποίος είχε πει: «άκουσα χθές τον πρωθυπουργό να παραπονιέται για ​’αυτόκλητους συμβουλάτορες του καναπέ’ στα εθνικά ζητήματα… Τόση αλαζονεία…. ​Πείτε του, να μην στεναχωριέται και να μη ζορίζεται. Δεν χρειάζεται να ακούει κανένα άλλον. Άλλωστε, έχει δίπλα του, τον Γεραπετρίτη, τον Ντόκο, όλο το ΕΛΙΑΜΕΠ. ​Αυτούς να ακούει…».

Περί «αδράνειας»

Αλλά τώρα ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή έκανε και μία άλλη αναφορά: Είπε πως η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «τη διπλωματία της αδράνειας, αλλά τη διπλωματία της δράσης» και πως «η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε, πλέον, ανεπιστρεπτί».

Φράσεις που φέρνουν στο νου την ευθεία επίθεση του Κυρ. Μητσοτάκη στον Κ. Καραμανλή, όταν είχε επιχειρήσει να απαξιώσει συνολικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για «μακάρια ακινησία».

Ο Κώστας Καραμανλής δεν θέλησε να απαντήσει, επιλέγοντας ουσιαστικά να αγνοήσει τον πρωθυπουργό και να μην ανοίξει βεντέτα μαζί του, ενώ εδώ και καιρό διατυπώνει, με θεσμικό τρόπο, σαφή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ άλλων και για τα ελληνοτουρκικά.

Στο Πολεμικό Μουσείο είχε σημειώσει ότι «δεν μπορεί και δεν πρέπει η Διακήρυξη των Αθηνών Περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας και η λογική των ‘ήρεμων νερών’ να εμποδίζουν την ανάδειξη του νέο-οθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας», ενώ είχε προειδοποιήσει για «έναν σοβαρό κίνδυνο: Σταδιακά, βήμα – βήμα, ανεπαισθήτως (κατά Κωνσταντίνο Καβάφη) να περιέλθει η χώρα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση ομηρίας έναντι της Τουρκίας».

Ο Αντ. Σαμαράς από την πλευρά του έχει αμφισβητήσει ευθέως και συνολικά την εξωτερική πολιτικής της κυβέρνησης.

Και η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών αποτελεί σε αυτήν την περίοδο για τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον μεγαλύτερό του πονοκέφαλο, ο οποίος έγινε ακόμα πιο έντονος μετά και την τελευταία τους συνύπαρξη στην Παλιά Βουλή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Σουηδία: Γίνεται η πρώτη χώρα που γιατροί…τη συνταγογραφούν ως «φάρμακο»

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο