Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 12:35

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Spotlight

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στα ελληνοτουρκικά αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών ο οποίος θέλοντας να αντικρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα, βάφτισε «ψευτοπατριώτες» όσους ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε για μία ακόμη φορά να ωραιοποιήσει την κατάσταση μιλώντας για… επιτυχίες 6 ετών  ενώ απέδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι αλλεργικός στην κριτική.

«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα» σημείωσε, ενώ για τη Γάζα, είπε πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρχει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Η Ελλάδα ήταν πάλι δρώσα πάρα τα όσα ακούστηκαν» σημείωσε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά τονίζοντας πως δεν μπορούν να κινούνται στο επίπεδο των ηχηρών συνθημάτων.
«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας . Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο» τόνισε μεταξύ άλλων.
Σε άλλο σημείο επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας  ότι «κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Θέλουν εντάσεις;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» .
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα» προσθέτοντας ότι «δεν θα δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών στην Κύπρο».
Υποστήριξε ακόμη ότι «στον κανονισμό SAFE, με δική μας πρωτοβουλία, τέθηκαν αυστηροί όροι. Ο σπουδαιότερος: Για να μετάσχει μία τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών μελών».
 Για το Ουκρανικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα καταδίκασε τη ρωσική επιθετικότητα. «Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα. Διαφορετικά κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να είναι ασφαλής. Στην Ευρώπη η Ελλάδα πλέον προσέρχεται ως ισοδύναμος εταίρος», ανέφερε.
Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Γάζα, τόνισε γενικόλογα ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στην επόμενη μέρα στην περιοχή .
«Η Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα εμμονικά λένε άλλοι, ήταν στην πρώτη γραμμή με τη συμμετοχή στη σύνοδο να μην ορίζεται μόνο για τη γεωγραφική θέση και να εδράζεται στο αναγνωρισμένο κύρος που εγγυάται ειρήνη και σταθερότητα σε μια φορτισμένη περιοχή του χάρτη…»Πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σταθεροί υπέρ της ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους» σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι η ώρα να παίξουμε παιχνίδια εντυπώσεων… η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια επιθετική κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: «Ουραγός των ουραγών η Ελλάδα στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Τσουκαλάς: «Ουραγός των ουραγών η Ελλάδα στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε, μεταξύ άλλων, η τετραήμερη εργασία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης «δεν έχει καμία σχέση με το τετραήμερο που γίνεται στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
