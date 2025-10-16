Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στα ελληνοτουρκικά αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών ο οποίος θέλοντας να αντικρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα, βάφτισε «ψευτοπατριώτες» όσους ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε για μία ακόμη φορά να ωραιοποιήσει την κατάσταση μιλώντας για… επιτυχίες 6 ετών ενώ απέδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι αλλεργικός στην κριτική. «Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα» σημείωσε, ενώ για τη Γάζα, είπε πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρχει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Η Ελλάδα ήταν πάλι δρώσα πάρα τα όσα ακούστηκαν» σημείωσε. Για τα ελληνοτουρκικά Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά τονίζοντας πως δεν μπορούν να κινούνται στο επίπεδο των ηχηρών συνθημάτων. «Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας . Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο» τόνισε μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι «κάποιοι κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών. Θέλουν εντάσεις;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» .

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα» προσθέτοντας ότι «δεν θα δεχθεί ποτέ λύση δύο κρατών στην Κύπρο».

Υποστήριξε ακόμη ότι «στον κανονισμό SAFE, με δική μας πρωτοβουλία, τέθηκαν αυστηροί όροι. Ο σπουδαιότερος: Για να μετάσχει μία τρίτη χώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών μελών».

Για το Ουκρανικό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα καταδίκασε τη ρωσική επιθετικότητα. «Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα. Διαφορετικά κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να είναι ασφαλής. Στην Ευρώπη η Ελλάδα πλέον προσέρχεται ως ισοδύναμος εταίρος», ανέφερε.