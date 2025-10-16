Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» .
Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στα ελληνοτουρκικά αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών ο οποίος θέλοντας να αντικρούσει την κριτική της αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα, βάφτισε «ψευτοπατριώτες» όσους ασκούν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε για μία ακόμη φορά να ωραιοποιήσει την κατάσταση μιλώντας για… επιτυχίες 6 ετών ενώ απέδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι αλλεργικός στην κριτική.
«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα» σημείωσε, ενώ για τη Γάζα, είπε πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρχει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Η Ελλάδα ήταν πάλι δρώσα πάρα τα όσα ακούστηκαν» σημείωσε.
Για τα ελληνοτουρκικά
