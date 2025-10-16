Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήλθε να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπία, αλλά ήλθε για να στήσει ένα προσωπικό σόου για τον προπαγανδιστικό του μηχανισμό και να συσπειρώσει την κυβέρνησή του, που έχει εσωτερικά προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δευτερολογία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.

Απάντησε στον πρωθυπουργό που κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υποβαθμίζουν τον θεσμό του Κοινοβουλίου με τις μεγάλες ομιλίες τους. Όπως είπε, «το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ο χρόνος ομιλίας των πολιτικών αρχηγών. Εσείς έχετε κάνει τους θεσμούς της χώρας κουρελόχαρτο, το δικό μας πρόβλημα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι η Πύλος, είναι και οι εξεταστικές που κάνετε για να τα συγκαλύψετε. Ο κ. Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο, τόσο σοβαρά αντιμετωπίζει την πολιτική ζωή της χώρας».

Για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στη χρεωκοπία υπογράμμισε πως «έχετε απομυζήσει το κοινωνικό κράτος τα προηγούμενα χρόνια. Ξεχάσατε ότι ήταν η παράταξή σας που οδήγησε τη χώρα στη χρεωκοπία πριν από 15 χρόνια. Ο πρωθυπουργός πανηγύρισε γιατί παρά τις υψηλές αμυντικές δαπάνες, η χώρα έχει και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς βγαίνει όμως αυτός ο λογαριασμός; Αυτός ο λογαριασμός βγαίνει από τη μείωση των δαπανών για το κοινωνικό κράτος. Η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις στις κοινωνικές δαπάνες».

«Ο Μητσοτάκης φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την κυβέρνηση Νετανιάχου»

Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε τα περί «ισχυρής Ελλάδας» λέγοντας πως «ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες. Ισχυρή είναι μία χώρα που έχει κοινωνική συνοχή, που οι πολίτες της εμπιστεύονται τους θεσμούς. Μία χώρα που επενδύει στη διπλωματία και ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

Επανήλθε στο Παλαιστινιακό ζήτημα λέγοντας ότι «φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά έχει προηγηθεί μια γενοκτονία», προσθέτοντας ότι «ακόμη και τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος να πει ότι συντελέστηκε γενοκτονία. Η μόνη λογική που συμφέρει τη χώρα μας είναι η λογική του διεθνούς δικαίου».

Γενικεύοντας είπε «πείτε μου πότε η Δεξιά έλυσε ένα σοβαρό θέμα εξωτερικής πολιτικής; Ποτέ. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με δύο ψυχές, η μία είναι η ψυχή του δεδομένου συμμάχου και της υποταγής στα κελεύσματα των ισχυρών και η άλλη είναι των ψευτολεονταρισμών για το εσωτερικό ακροατήριο».