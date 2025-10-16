newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Πολιτική Γραμματεία 16 Οκτωβρίου 2025 | 16:19

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Στο Παλαιστινιακό και στα ελληνοτουρκικά επικεντρώθηκε η κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

«Οι εικόνες από την επιστροφή των Παλαιστινίων κρατουμένων και των Ισραηλινών ομήρων είναι συγκινητικές και είναι μια χαραμάδα ελπίδας. Χαιρετίζουμε το πρώτο αυτό βήμα της Συνόδου στην Αίγυπτο. Είναι ένα πρώτο, δύσκολο αλλά αναγκαίο βήμα», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σηματοδοτεί τη λήξη μιας ανθρωποσφαγής και απειλεί να αποσταθεροποιήσει το σύνολο της περιοχής. Είναι εύθραυστη αλλά σταματά τον όλεθρο και αυτό είναι σημαντικό». Ωστόσο, κατά τον ίδιο, «υπάρχουν και θολά σημεία: Μη αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος, και σε απόσυρση παλαιστινιακού στρατού. Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδος, επισήμανε πως «είναι ντροπή που η χώρα μας δεν συμπεριλαμβάνεται στις πάνω από 150 χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ηθικό έρεισμα σε κόντρα μάλιστα με το αίσθημα του ελληνικού λαού που δεν σιώπησε αλλά εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως « η νέα γενιά που πολιτικοποιείται σήμερα από τη γενοκτονία θα βρεθεί απέναντι σε αυτούς που στηρίζουν τον εγκληματία Νετανιάχου. Όταν αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ τότε χάνεις το δίκιο σου όταν ακόμα και σωστά το επικαλείσαι. Θα έπρεπε να λειτουργούμε από θέση αρχής. Το διακύβευμα σήμερα είναι το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορούμε να συζητάμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν τις τομές».

Ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ αδιαφόρησε για το Διεθνές Δίκαιο καθώς, για τον Ντόναλντ Τραμπ, «δεν υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυρού».

«Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις»

Όπως είπε, «αυτό επιχειρούν να αντιγράψουν όλες οι δεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η εξωτερική πολιτική περιορίστηκε στη μονομερή συμμαχία με το Ισραήλ. Μονοσήμαντα με την πλευρά του ισχυρού, μονοσήμαντα με την πλευρά του θύτη. Η λογική που λέει ότι εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου όχι μόνο δεν συγκροτεί σοβαρή εξωτερική πολιτική αλλά είναι και άκρως επικίνδυνη».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις. Η πληγή στην Κύπρο παραμένει ανοιχτή για πάνω από μισό αιώνα. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να μην κατάφερε να σφίξει το χέρι του κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αλλά κατάφερε να σφίξει το χέρι ενός ενεργούμενου του Ερντογάν, τον τζιχαντιστή της Συρίας».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι τάσσεται με τα ήρεμα νερά με την Τουρκία αλλά να υπάρχει κατεύθυνση, κάτι που όπως είπε δεν συμβαίνει από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει υπέρ της χώρας μας. Φθηνοί πολιτικά οι τακτικισμοί σας αλλά πανάκριβοι σε χρήμα που κοστίζει στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

Ενεργητική εξωτερική πολιτική με τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ο Χαρίτσης

Συμπλήρωσε πως «αυτό που βλέπουμε είναι ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικών αγορών. Η εξωτερική πολιτική χαράσσει τους στόχους και η άμυνα είναι αυτή που παρέχει τα μέσα για να εξασφαλίσει τους στόχους», προσθέτοντας πως «οι αγορές όπλων είναι αυτές που καθορίζουν σήμερα την εξωτερική πολιτική της χώρας και όχι το ανάποδο». Κατά τον κ. Χαρίτση, η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Όπως συνέβη με την ανατολική Μεσόγειο έτσι συνέβη και με τα δυτικά Βαλκάνια όπου η χώρα δεν ηγήθηκε καμίας διπλωματικής πρωτοβουλίας, έχει εγκαταλείψει τον διάλογο με τους βόρειους γείτονές μας», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ανάγκη έναν διαφορετικό προοδευτικό προσανατολισμό και στην εξωτερική πολιτική», είπε.

Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης έκανε αναφορά σε μία φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε πει στην αυτοβιογραφία του: «Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική. Δεν τολμά να κάνει εξωτερική πολιτική». Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για να φύγει η κυβέρνησή σας, είπε ο κ. Χαρίτσης.

Τέλος, αναφέρθηκε σε επικοινωνία που είχε με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» στη Γάζα. «Σας καλώ να δεσμευτείτε ότι η χώρα θα αναλάβει τη νοσηλεία παιδιών από τη Γάζα», είπε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διέψευσε τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. «Δεν λιποψύχησα ποτέ» λέει ο ίδιος.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ
ΠΑΣΟΚ 16.10.25

Ανδρουλάκης: Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη συνήθως είσαι στο μενού – Δεν λειτουργεί το ελληνικό ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγόρησε για προπαγάνδα και ότι λειτούργησε ως «ντεκόρ» στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή
in Confidential 16.10.25

Ως εδώ για το 13ωρο λέει η εργατιά, για τις λαμογιές στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αγροτιά, για τα ράντζα στο ΕΣΥ οι γιατροι, ξεσηκώνονται και οι παραδοσιακοί δεξιοί, βόμβες από Καραμανλή

Οι ψιχάλες του Φθινοπώρου αρχίζουν να εξελίσσονται σε μπόρα για την κυβέρνηση με μπόλικους κεραυνούς που εξαπέλυσε χθες από την Παλιά Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχαν αποδέκτη το Μαξίμου.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Δεν νομιμοποιούμε και καταγγέλλουμε το 13ωρο και την απορρύθμιση της εργασίας - Στάση ευθύνης η αποχώρηση από την ψηφοφορία» - Τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Για τους Τόμαχοκ; 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
