Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Στο Παλαιστινιακό και στα ελληνοτουρκικά επικεντρώθηκε η κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

«Οι εικόνες από την επιστροφή των Παλαιστινίων κρατουμένων και των Ισραηλινών ομήρων είναι συγκινητικές και είναι μια χαραμάδα ελπίδας. Χαιρετίζουμε το πρώτο αυτό βήμα της Συνόδου στην Αίγυπτο. Είναι ένα πρώτο, δύσκολο αλλά αναγκαίο βήμα», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σηματοδοτεί τη λήξη μιας ανθρωποσφαγής και απειλεί να αποσταθεροποιήσει το σύνολο της περιοχής. Είναι εύθραυστη αλλά σταματά τον όλεθρο και αυτό είναι σημαντικό». Ωστόσο, κατά τον ίδιο, «υπάρχουν και θολά σημεία: Μη αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος, και σε απόσυρση παλαιστινιακού στρατού. Υπάρχει δρόμος ακόμα».

Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδος, επισήμανε πως «είναι ντροπή που η χώρα μας δεν συμπεριλαμβάνεται στις πάνω από 150 χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ηθικό έρεισμα σε κόντρα μάλιστα με το αίσθημα του ελληνικού λαού που δεν σιώπησε αλλά εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Παλαιστίνη».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως « η νέα γενιά που πολιτικοποιείται σήμερα από τη γενοκτονία θα βρεθεί απέναντι σε αυτούς που στηρίζουν τον εγκληματία Νετανιάχου. Όταν αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ τότε χάνεις το δίκιο σου όταν ακόμα και σωστά το επικαλείσαι. Θα έπρεπε να λειτουργούμε από θέση αρχής. Το διακύβευμα σήμερα είναι το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορούμε να συζητάμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν τις τομές».

Ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ αδιαφόρησε για το Διεθνές Δίκαιο καθώς, για τον Ντόναλντ Τραμπ, «δεν υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυρού».

«Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις»

Όπως είπε, «αυτό επιχειρούν να αντιγράψουν όλες οι δεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η εξωτερική πολιτική περιορίστηκε στη μονομερή συμμαχία με το Ισραήλ. Μονοσήμαντα με την πλευρά του ισχυρού, μονοσήμαντα με την πλευρά του θύτη. Η λογική που λέει ότι εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου όχι μόνο δεν συγκροτεί σοβαρή εξωτερική πολιτική αλλά είναι και άκρως επικίνδυνη».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις. Η πληγή στην Κύπρο παραμένει ανοιχτή για πάνω από μισό αιώνα. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να μην κατάφερε να σφίξει το χέρι του κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αλλά κατάφερε να σφίξει το χέρι ενός ενεργούμενου του Ερντογάν, τον τζιχαντιστή της Συρίας».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι τάσσεται με τα ήρεμα νερά με την Τουρκία αλλά να υπάρχει κατεύθυνση, κάτι που όπως είπε δεν συμβαίνει από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει υπέρ της χώρας μας. Φθηνοί πολιτικά οι τακτικισμοί σας αλλά πανάκριβοι σε χρήμα που κοστίζει στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε.

Ενεργητική εξωτερική πολιτική με τη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ο Χαρίτσης

Συμπλήρωσε πως «αυτό που βλέπουμε είναι ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικών αγορών. Η εξωτερική πολιτική χαράσσει τους στόχους και η άμυνα είναι αυτή που παρέχει τα μέσα για να εξασφαλίσει τους στόχους», προσθέτοντας πως «οι αγορές όπλων είναι αυτές που καθορίζουν σήμερα την εξωτερική πολιτική της χώρας και όχι το ανάποδο». Κατά τον κ. Χαρίτση, η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών.

«Όπως συνέβη με την ανατολική Μεσόγειο έτσι συνέβη και με τα δυτικά Βαλκάνια όπου η χώρα δεν ηγήθηκε καμίας διπλωματικής πρωτοβουλίας, έχει εγκαταλείψει τον διάλογο με τους βόρειους γείτονές μας», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ανάγκη έναν διαφορετικό προοδευτικό προσανατολισμό και στην εξωτερική πολιτική», είπε.

Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης έκανε αναφορά σε μία φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε πει στην αυτοβιογραφία του: «Η ελληνική δεξιά παραδοσιακά δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική. Δεν τολμά να κάνει εξωτερική πολιτική». Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για να φύγει η κυβέρνησή σας, είπε ο κ. Χαρίτσης.

Τέλος, αναφέρθηκε σε επικοινωνία που είχε με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» στη Γάζα. «Σας καλώ να δεσμευτείτε ότι η χώρα θα αναλάβει τη νοσηλεία παιδιών από τη Γάζα», είπε.