Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 21:25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Spotlight

«Η γενοκτονική πολιτική του ακροδεξιού Νετανιάχου είναι σύμπτωμα της σιωπηρής αλλά κυνικής παραδοχής ότι το διεθνές δίκαιο έχει αντικατασταθεί από το δίκιο του ισχυρού. Αυτό που συνέβη στη Γάζα, είναι η ακραία εκδοχή της πολιτικής της Μαύρης Διεθνούς που σε παγκόσμια κλίμακα καταλύει, ακυρώνει, ισοπεδώνει την εποχή των δικαιωμάτων, των δημοκρατικών κατακτήσεων, του -έστω και ψευδεπίγραφου- σεβασμού στους κανόνες του παιχνιδιού», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στο Reclaim Festival.

Αναφερόμενος στον Παλαιστίνιο Μουσταφά Μπαργούτι, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η παρουσία του στο φεστιβάλ «προσδίδει μια μοναδική διάσταση: να ακούσουμε έναν διανοούμενο, έναν αγωνιστή, έναν πολιτικό που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον στόχο για μια ελεύθερη, δημοκρατική και κυρίαρχη Παλαιστίνη».

«Η γενοκτονία της Γάζας είναι η πρώτη στην ιστορία που μεταδόθηκε σε live μετάδοση»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι «η γενοκτονία της Γάζας είναι η πρώτη στην ιστορία που μεταδόθηκε σε live μετάδοση και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε». Κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία» αναφερόμενος και στην «αναγόρευση του δόγματος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος – Ισραήλ σε επίσημη θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Μιλώντας για το κίνημα αλληλεγγύης, επισήμανε πως δεν πρόκειται απλώς για ανθρωπιστική ευαισθησία, αλλά για «μια νέα πολιτικοποίηση». Όπως είπε, «είμαι περήφανος που συμβάλλαμε σε αυτό, με τελευταίο σταθμό τη συμμετοχή μας στο Global Sumud Flotilla. Είμαι περήφανος που η νεολαία μας ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη, που στη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο με έναν πρόσφυγα από τη Γάζα, που σηκώσαμε τις φωτογραφίες της γενοκτονίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα σημάδια μιας Αριστεράς που δεν σιωπά».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η Γάζα είναι «ο καθρέφτης της εποχής μας» και πως «η Αριστερά δεν μπορεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει μετριοπάθεια όταν το ζητούμενο είναι η ελευθερία ενός λαού. Η Γάζα -ως το σημείο που αναμετριέται το δίκιο και το άδικο- μεταφέρθηκε σε όλον τον πλανήτη.Έγινε, γίνεται και θα γίνεται πεδίο σύγκρουσης και διαπάλης».

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θέτοντας το πολιτικό δίλημμα «αν αύριο θα έχουμε μια κυβέρνηση που χειροκροτεί τον Νετανιάχου ή μια κυβέρνηση που θα παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, θα επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ και θα συντάσσεται αξιακά και χειροπιαστά με το αίτημα για δημοκρατία, ελευθερία και ανεξαρτησία» επισήμανε ότι η επιλογή είναι μία «να είμαστε με την Παλαιστίνη. Όπως πρέπει να είμαστε. Όπως και θα είμαστε».

Markets
Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδ

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει
Φόβος παντού 10.10.25

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ: Το δράμα της Γάζας που το Χόλιγουντ αρνείται να ομολογήσει

Γιατί το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας δράμα για τη βάναυση δολοφονία της 6χρονης Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ βρίσκει κλειστές πόρτες στην ισχυρή αγορά των ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»
Ελλάδα 10.10.25

Πάνος Ρούτσι: Η κυβέρνηση αυτή «λειτουργεί με εκφοβισμό, έχω κάνει καταγγελία στην Αστυνομία»

Για προσπάθεια εκφοβισμού καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ήδη έχει αποταθεί στην Αστυνομία για συγκεκριμένο περιστατικό. Εκφράζει την ελπίδα από εδώ και πέρα η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες – Βαριά η σκιά του σκανδάλου
Πυκνώνουν τα σύννεφα 10.10.25

Στο χείλος του γκρεμού οι αγρότες - Βαριά η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μη περαιτέρω έχει φτάσει η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου. Οι αγρότες, και μαζί με αυτούς και άλλοι φορείς του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας, βρίσκονται σε συνθήκες «βρασμού».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία - Η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου προς τον Μπότη, μετά τη λήξη.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η παγίδα που ο Λανουά δεν έβαλε στους διαιτητές

Ο Λανουά προτίμησε οι ρέφερι να κάνουν προπόνηση παρά να περάσουν από αγωνιστικά τεστ στο σεμινάριο για να μην προκύψουν... εκπλήξεις, με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ εξαιτίας των πολλών λαθών

Βάιος Μπαλάφας
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
