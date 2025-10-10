Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

«Η γενοκτονική πολιτική του ακροδεξιού Νετανιάχου είναι σύμπτωμα της σιωπηρής αλλά κυνικής παραδοχής ότι το διεθνές δίκαιο έχει αντικατασταθεί από το δίκιο του ισχυρού. Αυτό που συνέβη στη Γάζα, είναι η ακραία εκδοχή της πολιτικής της Μαύρης Διεθνούς που σε παγκόσμια κλίμακα καταλύει, ακυρώνει, ισοπεδώνει την εποχή των δικαιωμάτων, των δημοκρατικών κατακτήσεων, του -έστω και ψευδεπίγραφου- σεβασμού στους κανόνες του παιχνιδιού», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στο Reclaim Festival.

Αναφερόμενος στον Παλαιστίνιο Μουσταφά Μπαργούτι, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η παρουσία του στο φεστιβάλ «προσδίδει μια μοναδική διάσταση: να ακούσουμε έναν διανοούμενο, έναν αγωνιστή, έναν πολιτικό που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον στόχο για μια ελεύθερη, δημοκρατική και κυρίαρχη Παλαιστίνη».

«Η γενοκτονία της Γάζας είναι η πρώτη στην ιστορία που μεταδόθηκε σε live μετάδοση»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι «η γενοκτονία της Γάζας είναι η πρώτη στην ιστορία που μεταδόθηκε σε live μετάδοση και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε». Κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία» αναφερόμενος και στην «αναγόρευση του δόγματος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος – Ισραήλ σε επίσημη θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Μιλώντας για το κίνημα αλληλεγγύης, επισήμανε πως δεν πρόκειται απλώς για ανθρωπιστική ευαισθησία, αλλά για «μια νέα πολιτικοποίηση». Όπως είπε, «είμαι περήφανος που συμβάλλαμε σε αυτό, με τελευταίο σταθμό τη συμμετοχή μας στο Global Sumud Flotilla. Είμαι περήφανος που η νεολαία μας ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη, που στη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πήγαμε στο Προεδρικό Μέγαρο με έναν πρόσφυγα από τη Γάζα, που σηκώσαμε τις φωτογραφίες της γενοκτονίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα σημάδια μιας Αριστεράς που δεν σιωπά».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η Γάζα είναι «ο καθρέφτης της εποχής μας» και πως «η Αριστερά δεν μπορεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει μετριοπάθεια όταν το ζητούμενο είναι η ελευθερία ενός λαού. Η Γάζα -ως το σημείο που αναμετριέται το δίκιο και το άδικο- μεταφέρθηκε σε όλον τον πλανήτη.Έγινε, γίνεται και θα γίνεται πεδίο σύγκρουσης και διαπάλης».

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θέτοντας το πολιτικό δίλημμα «αν αύριο θα έχουμε μια κυβέρνηση που χειροκροτεί τον Νετανιάχου ή μια κυβέρνηση που θα παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, θα επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ και θα συντάσσεται αξιακά και χειροπιαστά με το αίτημα για δημοκρατία, ελευθερία και ανεξαρτησία» επισήμανε ότι η επιλογή είναι μία «να είμαστε με την Παλαιστίνη. Όπως πρέπει να είμαστε. Όπως και θα είμαστε».