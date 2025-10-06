Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς

«Προσωπική επιλογή, η οποία είναι καθόλα σεβαστή» χαρακτήρισε την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του έδρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξη του στον Real FM.

«Το σημαντικό είναι να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε από την αρχή: χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή ενότητα και συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην επέλαση της Δεξιάς», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «η Αριστερά πρέπει να έχει πρόγραμμα, στρατηγική και ιδεολογική κατεύθυνση απέναντι στη Δεξιά. Ο δρόμος της ενότητας της Αριστεράς είναι ο μόνος δρόμος, και αυτός πρέπει να έχει σαφές πολιτικό περιεχόμενο, στίγμα και πρόγραμμα».

«Χωρίς λογικές ηγεμονισμού, αλλά και χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να γίνει μια ειλικρινής πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη κοινή ανακοίνωση τεσσάρων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τον στολίσκο που πήγαινε στην Παλαιστίνη και απήχθη από τον ισραηλινό στρατό, ως «μια πολύ σημαντική εξέλιξη».

«Προχθές, τέσσερα κόμματα της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης στη Βουλή βγάλαμε κοινή ανακοίνωση για τον στολίσκο που πήγαινε στην Παλαιστίνη και απήχθη από τον ισραηλινό στρατό: μια πολύ σημαντική εξέλιξη. ⁠Έτσι μπορεί να χτιστεί ένα λαϊκό μέτωπο που θα περιλαμβάνει τις δυνάμεις της Αριστεράς, της οικολογίας και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, για μια ενωτική και ισχυρή απάντηση στη Δεξιά»

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης συμφώνησε με τον πρώην πρωθυπουργό που είπε «όχι σε μεσσίες». «Από εδώ και πέρα θα φανεί ποιοι εννοούν όσα λένε και ποιοι θα τα κάνουν πράξη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.