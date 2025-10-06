Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Για πρώτη φορά κατά τη Μεταπολίτευση, πρώην πρωθυπουργός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα, με την κίνηση αυτή να σηματοδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Τη θέση του Αλέξη Τσίπρα καλείται να καλύψει ο πρώτος επιλαχών στην Α’ Πειραιά, ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Ο κ. Δρίτσας, που πλέον είναι μέλος του πανελλαδικού συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Κάτι που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Ποιος είναι ο Θοδωρής Δρίτσας

Ο Θοδωρής Δρίτσας, γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 22 Αυγούστου 1947. Είναι τελειόφοιτος της νομικής Αθηνών, μιλά και Αγγλικά, και εργαζόταν για πολλά χρόνια ως έμπορος φαρμάκων.

Για πρώτη φορά εκλέχθηκε βουλευτής με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ το 2007. Επανεξελέγη το 2009, 2012, 2015 και 2019. Διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα ήταν Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και στη δεύτερη διετέλεσε υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.