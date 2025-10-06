Παύλος Μαρινάκης για παραίτηση Τσίπρα: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κανένα σχόλιο

https://www.gazzetta.gr/plus/2479817/min-petate-ta-halkina-ayto-spanio-nomisma-toy-enos-sent-mporei-na-axizei-eos-45000

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς να σχολιάσει την παραίτηση του κ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις στο χώρο ή και τα περί νέου κόμματος.

Τόνισε ωστόσο ότι παρακολουθεί η κυβέρνηση τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα, άφησε αιχμές λέγοντας, «όπως και να ‘χει, νομίζω ότι η παραίτησή του δεν κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Όπως είπε «γιατί παραπάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη” και πρόσθεσε, γενικά μιλώντας, το ξαναλέω, είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις, το οποίο σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε».

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε: «Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς, όπως θέλετε τέλος πάντων να ορίσετε το χώρο που ανήκει ο κύριος Τσίπρας δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση το δικό μας πολιτικό χώρο. Ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Από εκεί και πέρα θυμάμαι μία απάντηση δήλωση του κυρίου Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος στην Αγία Πετρούπολη σε ένα φόρουμ. Κι έψαξα και τη βρήκα για να είμαι ακριβής: βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, είχε πει τότε, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης: «την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κύριος Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls με κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».