Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09 Οκτωβρίου 2025 | 14:25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορώντας την για «πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ειδικότερα, ο κ. Χαρίτσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι πέρα από την κοινοβουλευτική, τη θεσμική και την πολιτική χροιά, υπάρχει, σύμφωνα με τον ίδιο, μια ακόμα διάσταση που δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα: τον άμεσο κίνδυνο για παύση πληρωμών εξαιτίας του «γαλάζιου σκανδάλου» του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο «η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό» – μια «πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Όπως είπε, «οι έντιμοι αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις τους, βάσει των οποίων επιβιώνουν. Εάν υπάρξει παύση πληρωμών από τις Βρυξέλλες, ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας θα οδηγηθεί σε αφανισμό». Πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη».

«Νομοσχέδιο-λαιμητόμος που επιβάλλει το 13ωρο»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο «νομοσχέδιο-λαιμητόμο», υπογραμμίζοντας ότι «παίρνει πίσω εργασιακές κατακτήσεις που θεωρούνταν αυτονόητες εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «η κυβέρνηση επιβάλλει ένα μοντέλο φτηνής ανάπτυξης και έκρηξης ανισοτήτων – ανάπτυξη για τους λίγους, πατώντας πάνω στο λαιμό των εργαζομένων. Η κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό το πισωγύρισμα», λέγοντας πως «μας γυρίζουν σε εποχές μαύρες και σκοτεινές».

«Απαιτείται νέο προοδευτικό μέτωπο»

Όσον αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι «η πρωτοβουλία Τσίπρα είναι μεν μια προσωπική του επιλογή με βαρύνουσα προφανώς σημασία όχι μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά γενικότερα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η στρατηγική της Νέας Αριστεράς είναι αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και καιρό μέσα και από την απόφαση του συνεδρίου της: χρειάζεται ένα ευρύ μέτωπο Αριστερών και Προοδευτικών δυνάμεων, με σαφές πρόγραμμα και καθαρό πολιτικό στίγμα. Όχι γενικόλογη ενότητα, αλλά συνεννόηση πάνω σε προγραμματικές βάσεις».

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση για το Παλαιστινιακό με Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Κωνσταντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Αριστερά παίρνει και θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι «θα συζητήσουμε με όλους όσοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς προνομιακούς συνομιλητές», ανέφερε, θέτοντας ως προτεραιότητες την εργασία, την ακρίβεια, την ειρήνη, την εξωτερική πολιτική και την κλιματική κρίση.

Απαντώντας για το κλίμα στις σχέσεις των στελεχών της Αριστεράς, τόνισε ότι «οι πολιτικές αντιπαραθέσεις προφανώς διαταράσσουν και τις ανθρώπινες σχέσεις», αλλά υπογράμμισε πως «πρέπει να ξαναβάλουμε μπροστά το πολιτικό».

Καταληκτικά τόνισε πως «δεν είναι ζήτημα προσωπικών συμπαθειών ή αντιπαθειών. Όσοι μένουν στο παρελθόν ή προτάσσουν προσωπικές φιλοδοξίες, δεν υπηρετούν τον κοινό στόχο: να ξαναγεννηθεί ελπίδα στην κοινωνία».

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

