Χαρίτσης για εργασιακό: «Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας» 

«Το εργασιακό νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής.

Να σημειωθεί ότι η διήμερη συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου, διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε κλίμα έντασης, με την αντιπολίτευση να καλεί την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Αιχμή του δόρατος της κριτικής της αντιπολίτευσης, αποτελεί το άρθρο που θεσμοθετεί τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

«Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας το νέο εργασιακό»

«Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης στους εργοδότες της φθηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επί έξι χρόνια ξηλώνει οποιαδήποτε προστασία των εργαζόμενων υπάρχει σε αυτό τον τόπο.

«Έχετε μεγάλη επινοητικότητα για τίτλους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά είναι θράσος. Κάλπικος ο τίτλος του νομοσχεδίου», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

«Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, δεν είναι τυχαίες. Είναι ένα ν/σ που υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», υπογράμμισε.

«Τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Έρχεται και νομοθετείτε περαιτέρω διάλυση και συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται περί λαθών, πρόκειται περί σχεδίου. Σας αναγνωρίζουμε ότι το υπηρετείτε πιστά», συμπλήρωσε, ακόμη, ο κ. Χαρίτσης.

«Είναι προκλητικό να λέτε ότι το ζήτησαν οι εργαζόμενοι»

Απευθυνόμενος στην υπουργό Κεραμέως, που υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι ζήτησαν το 13ωρο, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «είναι προκλητικό να λέτε ότι οι εργαζόμενοι ζητούν το 13ωρο. Είναι προκλητικό να το λέτε αυτό, σαν να είναι οι εργαζόμενοι που απαιτούν το 13ωρο γιατί θέλουν να δουλεύουν περισσότερες ώρες. Είναι πρόκληση αυτό σε μια κοινωνία που βιώνει τόσο δύσκολες εργασιακές συνθήκες».

Ακολούθως ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.

Η προτροπή Χαρίτση στους βουλευτές της ΝΔ

«Θα πρότεινα στους βουλευτές της ΝΔ, που απουσιάζουν από την Ολομέλεια που δεν θέλουν να μπουν στο κάδρο της συν-ευθύνης, να δουν κάποιες από τις ταινίες του Κεν Λόουτς. Τουλάχιστον θα θαυμάσετε το μεγαλείο των πολιτικών αποφάσεων. Και πώς αυτές διαλύουν στην πράξη την κοινωνική συνοχή», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Για την Γάζα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε αρχικώς για τη συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα που υπογράφηκε στην Αίγυπτο. «Είναι μια χαραμάδα ελπίδας, κατανοούμε ότι είναι μια εύθραυστη συμφωνία».

Θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στη Γάζα, είπε ακόμη.