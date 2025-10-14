newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Χαρίτσης για εργασιακό: «Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας» 
Πολιτική Γραμματεία 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:54

Χαρίτσης για εργασιακό: «Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας» 

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επιτέθηκε από το βήμα της Βουλής στην Κυβέρνηση σχετικά με το νέο εργασιακό ζητώντας να αποσυρθεί άμεσα

Σύνταξη
«Το εργασιακό νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής.

Να σημειωθεί ότι η διήμερη συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου, διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε κλίμα έντασης, με την αντιπολίτευση να καλεί την κυβέρνηση να το αποσύρει.

Αιχμή του δόρατος της κριτικής της αντιπολίτευσης, αποτελεί το άρθρο που θεσμοθετεί τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

«Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας το νέο εργασιακό»

«Δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς της κυβέρνησης στους εργοδότες της φθηνής ανάπτυξης και της κερδοσκοπίας», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επί έξι χρόνια ξηλώνει οποιαδήποτε προστασία των εργαζόμενων υπάρχει σε αυτό τον τόπο.

«Έχετε μεγάλη επινοητικότητα για τίτλους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά είναι θράσος. Κάλπικος ο τίτλος του νομοσχεδίου», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

«Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, δεν είναι τυχαίες. Είναι ένα ν/σ που υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων», υπογράμμισε.

«Τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Έρχεται και νομοθετείτε περαιτέρω διάλυση και συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται περί λαθών, πρόκειται περί σχεδίου. Σας αναγνωρίζουμε ότι το υπηρετείτε πιστά», συμπλήρωσε, ακόμη, ο κ. Χαρίτσης.

«Είναι προκλητικό να λέτε ότι το ζήτησαν οι εργαζόμενοι»

Απευθυνόμενος στην υπουργό Κεραμέως, που υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι ζήτησαν το 13ωρο, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «είναι προκλητικό να λέτε ότι οι εργαζόμενοι ζητούν το 13ωρο. Είναι προκλητικό να το λέτε αυτό, σαν να είναι οι εργαζόμενοι που απαιτούν το 13ωρο γιατί θέλουν να δουλεύουν περισσότερες ώρες. Είναι πρόκληση αυτό σε μια κοινωνία που βιώνει τόσο δύσκολες εργασιακές συνθήκες».

Ακολούθως ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.

Η προτροπή Χαρίτση στους βουλευτές της ΝΔ

«Θα πρότεινα στους βουλευτές της ΝΔ, που απουσιάζουν από την Ολομέλεια που δεν θέλουν να μπουν στο κάδρο της συν-ευθύνης, να δουν κάποιες από τις ταινίες του Κεν Λόουτς. Τουλάχιστον θα θαυμάσετε το μεγαλείο των πολιτικών αποφάσεων. Και πώς αυτές διαλύουν στην πράξη την κοινωνική συνοχή», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Για την Γάζα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε αρχικώς για τη συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα που υπογράφηκε στην Αίγυπτο. «Είναι μια χαραμάδα ελπίδας, κατανοούμε ότι είναι μια εύθραυστη συμφωνία».

Θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στη Γάζα, είπε ακόμη.

Economy
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»
14.10.25

«Πανηγυρίζετε για νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων» - Πυρά Κουτσούμπα προς την κυβέρνηση

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για 13ωρο και Άγνωστο Στρατιώτη - «Οι χιλιάδες απεργοί επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια»

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο
Σε εξέλιξη 14.10.25 Upd: 18:06

Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο

Η αντιπολίτευση τονίζει πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη), ενώ σωματεία πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας την απόσυρσή του.

Σύνταξη
Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14.10.25

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
