14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Πανελλαδική απεργία σήμερα, η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, καθώς εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή, το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη και εισάγει κι άλλες εφιαλτικές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.

Απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει  38 Εργατικά Κέντρα – απόφαση ρεκόρ καθώς είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή ΕΚ σε απεργία χωρίς απόφαση της ΓΣΕΕ, 18 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και η ΑΔΕΔΥ.

Απαιτούν να μην ψηφιστεί το νομοθέτημα,  τη θέσπιση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και του 13ου – 14ου μισθού, αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν επιπροσθέτως την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Όχι στη σύγχρονη σκλαβιά

«Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ.

Το ΠΑΜΕ μιλά για απόπειρα να δημιουργηθούν σύγχρονοι δούλοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας. «Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει. Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε», αναφέρει το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Στους δρόμους θα βρεθούν επίσης φοιτητές αλλά και μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας (ΣΕΜΑ) να λέει όχι στη 13ωρη εργασία των γονιών τους και στην εντατικοποίηση του σχολικού προγράμματος με «μίνι πανελλαδικές κάθε χρόνο».

Συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (ΕΚΑ) και η ΑΔΕΔΥ, δίνουν ραντεβού στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα, όπου (απλά) καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας αρνήθηκε να προκηρύξει απεργία) η οποία επαναλαμβάνει την πλήρη άρνηση στο 13ωρο.

Το ΠΑΜΕ καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Από τα χαράματα εξάλλου τα συνδικάτα στους χώρους δουλειάς, δίνουν την μάχη για την επιτυχία της απεργίας.

«Δεμένα» τα πλοία

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Στάση εργασίας στα ΜΜΜ

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργούν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. για τη διευκόλυνση των διαδηλωτών.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργούν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.

Σε απεργιακή τροχιά και ο σιδηρόδρομος, καθώς και οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην απεργία. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στο Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με αποφάσεις Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων.

Συγκεκριμένα απεργιακές αποφάσεις έχουν λάβει

  • τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Άρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Έβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, ΠΕ Φθιώτιδας (στάση εργασίας 10 π.μ. – 14.00), Φωκίδας, Χίου (στάση εργασίας 10 π.μ. – 13.00).
  • Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, Εργαζομένων στα Εμφιαλωμένα Ποτά (ΠΟΕΕΠ), Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων (στάση εργασίας 10 π.μ. – 14.00), Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).
  • Δεκάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Στην απεργία συμμετέχουν με στάση εργασίας και οι δημοσιογράφοι

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και οι Ενώσεις Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ) συμμετέχουν με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025 στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

googlenews

inTown
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Σουρτσέι 14.10.25

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
