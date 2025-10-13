Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε (στη Βουλή) κατά πλειοψηφία και στην β’ ανάγνωση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη). Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην καταψήφισή του.

Εβδομάδα υψηλών ντεσιμπέλ βρίσκεται προ των πυλών για την κυβέρνηση

Το εργασιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε αργά τη νύχτα της 3ης προς 4ης Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση εισάγεται για διήμερη συζήτηση και ψήφιση (14-15/10) στην Ολομέλεια της βουλής. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένονται τοποθετήσεις και πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Υπερασπίστηκε το σχέδιο νόμου η Νίκη Κεραμέως

Κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας, στην αρμόδια επιτροπή, υπερασπίστηκαν τη ρύθμιση για το 13ωρο, απορρίπτοντας τις αντιδράσεις ως «fake news» και «διαστρεβλώσεις» ενώ η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε πως δεν πρόκειται να αποσύρει το σχέδιο νόμου και δήλωσε πως η ρύθμιση είναι «δυνητική» και «υπέρ των εργαζομένων».

Στην β’ ανάγνωση τόνισε πως «η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των εργαζομένων, με πλείστες θετικές ρυθμίσεις» και «αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην θεωρούν θετικές διατάξεις την θεσμοθέτηση το επίδομα της γονικής άδειας να είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο. Την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας – λοχείας σε περισσότερες δικαιούχες. Την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες».

Απαντώντας σε επιμέρους σημεία κριτικής της αντιπολίτευσης, η υπουργός απέρριψε τις αναφορές για υπερ-εργασία στην χώρα μας.

Οξεία κριτική από την αντιπολίτευση

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην απόσυρση του νομοσχεδίου. Στην αιχμή της κριτικής τους η διάταξη που επιτρέπει τις 13 ώρες απασχόλησης και σε έναν εργοδότη. Υποστήριξαν ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να απορρυθμίσει ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις. Δεν απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων. Εντατικοποιεί τους όρους εργασίας όταν οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται περισσότερο από οποιουσδήποτε εργαζόμενους σε άλλες χώρες της ΕΕ, με 39,8 ώρες εργασίας την εβδομάδα κατά μέσο όρο.

Οξεία κριτική, με αιχμή τις διατάξεις για το 13ωρο, άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από το βήμα της Βουλής, στην ακρόαση των κοινωνικών φορέων. Αντίθετα, οι εργοδοτικές ενώσεις τοποθετήθηκαν θετικά, με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒΤ), να εκφράζουν θερμά σχόλια.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί πως η διάταξη για το 13ωρο δεν είναι η μόνη αμφιλεγόμενη ρύθμιση που εισάγει το νομοσχέδιο. Οι διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάτμηση των αδειών, τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, τις απολύσεις εξπρές, τις συμβάσεις «κατά παραγγελία», έχουν συναντήσει οξείες αντιδράσεις. Όχι μόνο από τα σωματεία, αλλά και από ειδικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς και επιστήμονες.

Ξανά στους δρόμους τα συνδικάτα

Σε θέση μάχης βρίσκονται τα συνδικάτα απαιτώντας 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Μετά τη μαζική πανελλαδική πανεργατική απεργία της περασμένης Τετάρτης (1η Οκτωβρίου), η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) προκήρυξαν 24ωρη απεργία για την Τρίτη (14 Οκτωβρίου), μία ημέρα πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, καλώντας σε συγκέντρωση στις 11.00 π.μ. στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30.

Η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και του ΕΚΑ τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας με στάση εργασίας έλαβαν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό, τα λεωφορεία, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, θα λειτουργούν κανονικά μεταξύ 9:00 – 17:00, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Δυναμική παρουσία στην απεργία και από τους εργαζόμενους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ναυτεργατικά σωματεία κήρυξαν 24ωρη παναττική απεργία. Οι διοικήσεις των σωματείων καλούν όλους τους ναυτεργάτες να δώσουν δυναμικό παρών στους καταπέλτες των πλοίων, απαιτώντας να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο.

-Οι δημοσιογραφικές ενώσεις αποφάσισαν στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.