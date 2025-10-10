Παραλύει ξανά η Ελλάδα στις 14 Οκτωβρίου, μετά τη νέα απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Η 24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την ψήφιση των εργασιακού νομοσχεδίου, ενώ θα συμμετάσχουν Ομοσπονδίες Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα σε όλη τη χώρα.

Την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 έλαβαν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Τα συνδικάτα στέκονται απέναντι στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο.

Η ανακοίνωση των Μέσων Μεταφοράς

«Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας» αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους.

«Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση.

Τα σωματεία λένε όχι:

στο 13ώρο

στην κατάτμηση των αδειών

στην εκ περιτροπής εργασία

στις απολύσεις express

και διεκδικούν:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.