Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική πανεργατική απεργία σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για «εργασιακό Μεσαίωνα» και για μια πολιτική που επιχειρεί να γυρίσει το ρολόι δεκαετίες πίσω. Διεκδικούν τη μείωση του χρόνου εργασίας, την ουσιαστική αύξηση των μισθών, και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Στην απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, και τις κινητοποιήσεις, αναμένεται να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός κλάδων, όπως οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες και σε άλλες βασικές υπηρεσίες. Ήδη, αρκετές ομοσπονδίες και σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα απεργίας για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της χώρας, παρέχουν οι αποφάσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Μεταξύ άλλων στην απεργία συμμετέχουν το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικοί, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι. Όσον αφορά τα ΜΜΜ, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ από 09:00-17:00.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Απεργιακά συλλαλητήρια σε Αθήνα και δεκάδες πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν σήμερα στην Αθήνα και σε πάνω από 70 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, καλούν σε συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ που απαιτεί τη θέσπιση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου, δίνει ραντεβού για τις 10.30 το πρωί, στα Προπύλαια.

Στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Από τα ξημερώματα εξάλλου, οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη περιφρούρησης της απεργίας.

Γιάννενα – Ζαγόρι Στην μάχη της απεργιακής περιφρούρησης τα συνδικάτα Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΚΡΩΣΕ

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΛΗΣΑΝ Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις! pic.twitter.com/j9HVFxpxmw — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) October 1, 2025

«Διαλύουν ότι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα»

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία: «Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», σημειώνει προσθέτοντας: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

Η συνομοσπονδία θεωρεί ότι η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

«Να πεταχτεί στα σκουπίδια»

Στην απεργία καλεί το ΠΑΜΕ τονίζοντας ότι «το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την «ευελιξία» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων».

Με το νέο νομοσχέδιο η εργοδοσία αποκτά το «δικαίωμα» να κρατάει τον εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Να τον απασχολεί ακόμα και με συμβάσεις 2 ημερών, να κομματιάζει την άδεια του καλοκαιριού, να τον μετακινεί σε διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες του «business plan» της εταιρείας. Με ένα SMS θα προσλαμβάνει και θα απολύει. Αυτός είναι ο «εκσυγχρονισμός» που μας τάζουν: δουλειά-λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ζωή για εμάς και τις οικογένειες μας», τονίζει, προσθέτοντας: «Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους, όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση (…) Έτσι μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια και οι 13 ώρες δουλειάς».

Αναλυτικά πώς θα κινηθούν οι συγκοινωνίες

Όπως προαναφέρθηκε, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ από 09:00-17:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σε όλο το δίκτυο των μετρό και τραμ οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Στη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά) οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Το τραμ

Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):