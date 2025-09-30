Νεκρώνουν οι χώροι δουλειάς την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαιτούν επίσης τη θέσπιση 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και του 13ου – 14ου μισθού, αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν επιπροσθέτως την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Στην απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, και τις κινητοποιήσεις, αναμένεται να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός κλάδων, όπως οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες και σε άλλες βασικές υπηρεσίες. Ήδη, αρκετές ομοσπονδίες και σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας.

Απεργιακά συλλαλητήρια θα γίνουν αύριο Τετάρτη σε σειρά πόλεις. Στην Αθήνα η ΓΣΕΕ καλεί σε συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ δίνει ραντεβού για τις 10.30 το πρωί της Τετάρτης στα Προπύλαια.

«Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας»

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία: «Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», σημειώνει προσθέτοντας: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».



«Το μείζον πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Καταγράφεται σε όλες τις έρευνες και το καταγράφουμε. Η κυβέρνηση, αντί να δει το μείζον πρόβλημα που είναι για τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, την επαναφορά των συλλογικών μας συμβάσεων για να μπορούμε να διεκδικήσουμε κανονικές αυξήσεις, μας φέρνει ένα νομοσχέδιο που στον πυρήνα του έχει την αύξηση των ωρών εργασίας και μάλιστα την κακοπληρωμένη ωρών εργασίας», υπογράμμισε μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

«Να πεταχτεί στα σκουπίδια»

Στην απεργία καλεί το ΠΑΜΕ τονίζοντας ότι «το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την «ευελιξία» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων».

Με το νέο νομοσχέδιο η εργοδοσία αποκτά το «δικαίωμα» να κρατάει τον εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Να τον απασχολεί ακόμα και με συμβάσεις 2 ημερών, να κομματιάζει την άδεια του καλοκαιριού, να τον μετακινεί σε διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες του «business plan» της εταιρείας. Με ένα SMS θα προσλαμβάνει και θα απολύει. Αυτός είναι ο «εκσυγχρονισμός» που μας τάζουν: δουλειά-λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ζωή για εμάς και τις οικογένειες μας», τονίζει, προσθέτοντας: «Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους, όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση (…) Έτσι μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια και οι 13 ώρες δουλειάς».

Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν στην απεργία – Δεμένα τα πλοία

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και η ΠΟΕΔΗΝ που καταγγέλλει «δραματική υποστελέχωση του ΕΣΥ». Απεργούν επίσης δάσκαλοι και καθηγητές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με αποφάσεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών.

Απόφαση συμμετοχής στην απεργία πήρε και η ΠΟΣΔΕΠ.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία. Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Χειρόφρενο στα ταξί – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τα ταξί θα τραβήξουν χειρόφρενο την 1η Οκτωβρίου ενώ με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας. Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 9:00 το πρωί έως 5:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Τι θα γίνει με τα αεροπλάνα

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου: