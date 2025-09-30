Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη – Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 από την απεργιακή κινητοποίηση.
- Τέσσερις μέρες junk food ίσως είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη μνήμη
- Την πρόσβαση στη φαρμακευτική άμβλωση θα προστατεύσουν 19 πολιτείες των ΗΠΑ
- Τα Πόθεν Έσχες των πρώην πρωθυπουργών – Τι δήλωσαν Τσίπρας, Παπανδρέου, Σαμαράς
- Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
- Έπος: Παίκτης αρνήθηκε αλλαγή και η ομάδα του έλυσε το συμβόλαιο! (vid)
- Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έγγραφα αποδεικνύουν την εμπλοκή της Χαμάς στην οργάνωση του Global Sumud Flotilla
- Άσκηση Παρμενίων 2025: Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη
- Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω τελεία στην καριέρα μου»
- «Hotel Eλvira»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες του πιο αναπάντεχου τηλεοπτικού ξενοδοχείου στο MEGA
- Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας στο παιχνίδι με την Παρί για τη Euroleague – Ποιος είναι ο λόγος…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις