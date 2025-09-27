newspaper
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Ελ. Βενιζέλος: Τι θα γίνει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:30

Ελ. Βενιζέλος: Τι θα γίνει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Επιστροφή στις 28 πτήσεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Ελ.Βενιζέλος – Τι λέει Ένωσή τους

ΕπιμέλειαΜαρία Σιδέρη
A
A
Spotlight

Την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διατυπώνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία ζητεί από τη διοίκηση της ΥΠΑ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριληφθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει, «που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές τις Ευρωπαικής Επιτροπής». Κάνει λόγο για «εμπαιγμό» και ότι δεν έχει «νόημα να υπερβάλλουν εαυτούς» και να εξυπηρετείται κυκλοφορία πάνω από «τα αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», που είναι οι 28 αφίξεις την ώρα.

O όγκος εναέριας κυκλοφορίας

Στη σχετική ανακοίνωση ειδικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αφού κάνει λόγο ότι ο όγκος εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ, αναφέρει: «εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο».

Η Ένωση στην ανακοίνωσή της περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειές της τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τις προτάσεις που υπέβαλε στο υπουργείο, το οποίο όπως αναφέρει «δεν μπήκε καν στον κόπο να τις εξετάσει», αλλά και το γεγονός ότι στο αίτημα για συνάντηση δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Έως 33 αφίξεις την ώρα

Και σε άλλο σημείο σημειώνει οι ελεγκτές δεν έχουν νόημα να υπερβάλλουν «εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα». «Επομένως», αναφέρεται, «κανένα slow down δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

Οι καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδόθηκαν στην απόφαση των ελεγκτών να «κατεβάσουν ταχύτητα» και για μια άτυπη «λευκή απεργία» ως προς τις κυοφορούμενες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο.

Τι ανακοίνωσε το Ελ.Βενιζέλος

Σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

»Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».

Τι λέει η Aegean

Για καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η AEGEAN το επιβατικό κοινό. Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι «από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

»Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Ταχιάος: Η ΥΠΑ λειτουργεί υποδειγματικά

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) λειτουργεί υποδειγματικά και η κυβέρνηση ενισχύει με κάθε τρόπο την συγκεκριμένη υπηρεσία. Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί συντελείται μία «κοσμογονία», καθώς μετατρέπεται από υπηρεσία του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να αυτενεργεί στο βαθμό που επιτρέπεται, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία τηρεί όλα τα πρότυπα ασφαλείας και ελέγχεται από την ΕΑSΑ και το Eurocontrol. Προς επίρρωση αυτού, ανέφερε πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς ακόμα και σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών, υπάρχουν προβλεπόμενα πρωτόκολλα και εφεδρικά μέσα που διασφαλίζουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ρεκόρ κίνησης τη φετινή χρονιά

Αναφορικά με την κίνηση της φετινής χρονιάς, αυτή κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς ο ημερήσιος αριθμός των υπερπτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο πλησίασε τις 5.000, ξεπερνώντας ακόμη και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά την οποία ο αριθμός τους είχε φθάσει τις 4.200.

Ο κ. Ταχιάος εξήρε το ρόλο και τη συμβολή των εργαζομένων της ΥΠΑ στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πτήσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε μία υπηρεσία η οποία έχει λειτουργήσει και συνεχίζει να λειτουργεί υποδειγματικά. Το σύνολο των εργαζομένων παρέχει μία εργασία, η οποία είναι απολύτως ακέραια όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους».

Ενίσχυση προσωπικού

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ήδη έχει δρομολογήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση του προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών της ΥΠΑ, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι, φέτος με διαδικασίες της EASA και του Eurocontrol έγιναν προσλήψεις 97 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι 70 ορκίστηκαν προχθές και είναι ήδη υπό εκπαίδευση για να στελεχώσουν όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια και το αεροδρόμιο Αθηνών.

Παράλληλα, στο σκέλος των επενδύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί ύψους 313 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισμού και της τοποθέτησης νέων ραντάρ.

Πηγή: ΟΤ

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει
Ελλάδα 26.09.25

Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Τα στοιχεία και τα πρόσωπα κλειδιά που θα αποκαλύψουν πότε και πώς πέθανε η υπερήλικη μητέρα της 62χρονης ερευνά η Αστυνομία στη Βοιωτία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του
Ελλάδα 26.09.25

«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών - «Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις» σημειώνει δικηγόρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
