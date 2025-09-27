Ελ. Βενιζέλος: Τι θα γίνει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διατυπώνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία ζητεί από τη διοίκηση της ΥΠΑ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριληφθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει, «που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές τις Ευρωπαικής Επιτροπής». Κάνει λόγο για «εμπαιγμό» και ότι δεν έχει «νόημα να υπερβάλλουν εαυτούς» και να εξυπηρετείται κυκλοφορία πάνω από «τα αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», που είναι οι 28 αφίξεις την ώρα.

O όγκος εναέριας κυκλοφορίας

Στη σχετική ανακοίνωση ειδικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αφού κάνει λόγο ότι ο όγκος εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ, αναφέρει: «εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο».

Η Ένωση στην ανακοίνωσή της περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειές της τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τις προτάσεις που υπέβαλε στο υπουργείο, το οποίο όπως αναφέρει «δεν μπήκε καν στον κόπο να τις εξετάσει», αλλά και το γεγονός ότι στο αίτημα για συνάντηση δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Έως 33 αφίξεις την ώρα

Και σε άλλο σημείο σημειώνει οι ελεγκτές δεν έχουν νόημα να υπερβάλλουν «εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα». «Επομένως», αναφέρεται, «κανένα slow down δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

Οι καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδόθηκαν στην απόφαση των ελεγκτών να «κατεβάσουν ταχύτητα» και για μια άτυπη «λευκή απεργία» ως προς τις κυοφορούμενες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο.

Τι ανακοίνωσε το Ελ.Βενιζέλος

Σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

»Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».

Τι λέει η Aegean

Για καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η AEGEAN το επιβατικό κοινό. Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι «από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

»Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Ταχιάος: Η ΥΠΑ λειτουργεί υποδειγματικά

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) λειτουργεί υποδειγματικά και η κυβέρνηση ενισχύει με κάθε τρόπο την συγκεκριμένη υπηρεσία. Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί συντελείται μία «κοσμογονία», καθώς μετατρέπεται από υπηρεσία του yπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να αυτενεργεί στο βαθμό που επιτρέπεται, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία τηρεί όλα τα πρότυπα ασφαλείας και ελέγχεται από την ΕΑSΑ και το Eurocontrol. Προς επίρρωση αυτού, ανέφερε πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς ακόμα και σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών, υπάρχουν προβλεπόμενα πρωτόκολλα και εφεδρικά μέσα που διασφαλίζουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ρεκόρ κίνησης τη φετινή χρονιά

Αναφορικά με την κίνηση της φετινής χρονιάς, αυτή κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς ο ημερήσιος αριθμός των υπερπτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο πλησίασε τις 5.000, ξεπερνώντας ακόμη και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, κατά την οποία ο αριθμός τους είχε φθάσει τις 4.200.

Ο κ. Ταχιάος εξήρε το ρόλο και τη συμβολή των εργαζομένων της ΥΠΑ στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πτήσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε μία υπηρεσία η οποία έχει λειτουργήσει και συνεχίζει να λειτουργεί υποδειγματικά. Το σύνολο των εργαζομένων παρέχει μία εργασία, η οποία είναι απολύτως ακέραια όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους».

Ενίσχυση προσωπικού

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ήδη έχει δρομολογήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση του προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών της ΥΠΑ, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι, φέτος με διαδικασίες της EASA και του Eurocontrol έγιναν προσλήψεις 97 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι 70 ορκίστηκαν προχθές και είναι ήδη υπό εκπαίδευση για να στελεχώσουν όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια και το αεροδρόμιο Αθηνών.

Παράλληλα, στο σκέλος των επενδύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί ύψους 313 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισμού και της τοποθέτησης νέων ραντάρ.

Πηγή: ΟΤ