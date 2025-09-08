newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:24

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα για το 13ωρο.

Και προσέθεσε πως «αντί για αυτό, η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά», ζητώντας «εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας», σημειώνοντας ότι «αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».

Εργαζόμενοι διαδήλωσαν στο Σύνταγμα κατά του 13ωρου και του εργασιακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης

Ξεκάθαρο μήνυμα από το συλλαλητήριο – Απεργία στο τέλος Σεπτεμβρίου

Την απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της γενικευμένης «ευελιξίας», αλλά και την απόφαση να απαντήσουν στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης με πανεργατική απεργία, διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς.

Φωνάζοντας συνθήματα, όπως «7ωρο, 5ήμερο, σταθερή δουλειά, αυτό ζητάει η εργατιά», «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία», έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση για κλιμάκωση του αγώνα, καταγγέλλοντας: «13 ώρες δουλειάς = Μηδέν ζωή», κατήγγειλαν.

Οι διαδηλωτές μπροστά από τη Βουλή

Μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα ένωσαν τη φωνή τους φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ομοσπονδία Γυναικών, σύλλογοι γονέων και σωματεία συνταξιούχων.

World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 00:53

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
