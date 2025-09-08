Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- «Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα για το 13ωρο.
Και προσέθεσε πως «αντί για αυτό, η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά», ζητώντας «εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!».
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας», σημειώνοντας ότι «αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».
Ξεκάθαρο μήνυμα από το συλλαλητήριο – Απεργία στο τέλος Σεπτεμβρίου
Την απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της γενικευμένης «ευελιξίας», αλλά και την απόφαση να απαντήσουν στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης με πανεργατική απεργία, διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς.
Φωνάζοντας συνθήματα, όπως «7ωρο, 5ήμερο, σταθερή δουλειά, αυτό ζητάει η εργατιά», «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία», έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση για κλιμάκωση του αγώνα, καταγγέλλοντας: «13 ώρες δουλειάς = Μηδέν ζωή», κατήγγειλαν.
Μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα ένωσαν τη φωνή τους φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ομοσπονδία Γυναικών, σύλλογοι γονέων και σωματεία συνταξιούχων.
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ποιοι κερδίζουν… ποιοι μένουν εκτός
- Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Αναμένονται μετασεισμοί» – Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in
- Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή»
- Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
- Volkswagen: Στοχεύει στην κυριαρχία της στην Ευρώπη με προσιτά ηλεκτρικά οχήματα
- Μπακασέτας: «Τίποτα δεν πήγε καλά, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις