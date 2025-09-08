Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα για το 13ωρο.

Και προσέθεσε πως «αντί για αυτό, η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά», ζητώντας «εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας», σημειώνοντας ότι «αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».

Ξεκάθαρο μήνυμα από το συλλαλητήριο – Απεργία στο τέλος Σεπτεμβρίου

Την απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας και της γενικευμένης «ευελιξίας», αλλά και την απόφαση να απαντήσουν στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης με πανεργατική απεργία, διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς.

Φωνάζοντας συνθήματα, όπως «7ωρο, 5ήμερο, σταθερή δουλειά, αυτό ζητάει η εργατιά», «Το 13ωρο δεν είναι ελευθερία, είναι εργαλείο για την εργοδοσία», έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση για κλιμάκωση του αγώνα, καταγγέλλοντας: «13 ώρες δουλειάς = Μηδέν ζωή», κατήγγειλαν.

Μαζί με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα ένωσαν τη φωνή τους φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, η Ομοσπονδία Γυναικών, σύλλογοι γονέων και σωματεία συνταξιούχων.