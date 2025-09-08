Μετά τη διαδήλωση των συνδικάτων το Σάββατο στη ΔΕΘ, νέα συλλαλητήρια στην Αθήνα και άλλες πόλεις πραγματοποιούνται σήμερα με κάλεσμα του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων ενάντια στο «τερατούργημα» της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Στην Αθήνα, συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, και σε κλιμάκωση της πάλης με οργάνωση πανεργατικής απεργίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία σε πολλές πόλεις.

Τα συνδικάτα απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. «Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

ΠΑΜΕ για 13ωρο: Μας φέρνουν πιο κοντά στον Μεσαίωνα

Το ΠΑΜΕ χαρακτηρίζει «κυβερνητικές αθλιότητες» τα περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους».

«Δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το (εργασιακό) νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Αφαιρείται και τυπικά κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και του εργάσιμου χρόνου καθιστώντας «τη συμφωνία του εργαζόμενου» ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση προωθεί τη δυνατότητα στους εργοδότες:

Να «κρατάνε» στη δουλειά κάθε εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, δηλαδή συμπληρώνουν αυτό που ισχύει σήμερα, το 13ώρο σε δυο και πάνω εργοδότες.

Να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής.

Να αυξομειώνουν τον χρόνο εργασίας ακόμα και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Η δυνατότητα διευθέτησης της εργασίας πλέον δε γνωρίζει κανένα εμπόδιο, γίνεται από μία εβδομάδα έως και ένα χρόνο, και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας.

Να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο των εργαζομένων με τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης ως και 120 λεπτών από την τυπική έναρξη και λήξη του ωραρίου καθώς και να μη θεωρείται εργάσιμος χρόνος ο χρόνος «προετοιμασίας», ο οποίος για τις βιομηχανίες είναι 30 λεπτά πριν και μετά την εργασία και αντίστοιχα 10 λεπτά για τον τουρισμό – επισιτισμό.

Να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις «δύο ημερών», ακόμα και ανήλικους!

Να κομματιάζουν την ετήσια άδεια των εργαζομένων,σε 4 «πενθήμερα» όλο τον χρόνο», τονίζει το ΠΑΜΕ.

«Να αποσυρθεί»

Το ΠΑΜΕ, απαιτεί μεταξύ άλλων: «Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους!

Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, των απλήρωτων υπερωριών. Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».