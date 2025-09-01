newspaper
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 13:34
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα
Πυρ ομαδόν κατά κυβέρνησης για το 13ωρο – Για «εργασιακό μεσαίωνα» μιλά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:22

Πυρ ομαδόν κατά κυβέρνησης για το 13ωρο – Για «εργασιακό μεσαίωνα» μιλά η αντιπολίτευση

Το εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης εκτοξεύουν στελέχη της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Εργασία 13 ωρών δεν είναι ζωή»

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα εργασιακά και το καλάθι της ΔΕΘ.

Ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στα εργασιακά και στο εάν καταργείται το 8ωρο.

«Δεν καταργείται αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το βγάζει το ΠΑΣΟΚ διότι πρέπει να δομήσει ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα εν όψει της ΔΕΘ, όπου με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων, αν θα ψηφίσουν πολύ θετικά μέτρα που θα αναγγείλει ο πρωθυπουργός. Ακούω για εργασιακό μεσαίωνα. Θα μπορούσε να πει κάνεις ότι υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας όταν παίρνεις υτποκατώτατο μισθό, όταν παίρνεις κατώτατο 650 ευρώ και όχι 950 που θα είναι το 2027. Ο μέσος και ο κατώτατος μισθός έχουν ανέβει από 28 έως 35%. Εργασιακός μεσαίωνας είναι όταν δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Το 13ωρο είναι μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης.

Αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει η αγορά με κλαδικές συμβάσεις. Μπορείς να δουλέψεις σε έναν δεύτερο εργοδότη, θα μπορούσε να συμπληρωθεί το 13ωρο γιατί και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις πχ η 11ωρη ανάπαυση και ότι δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 150 ώρες υπερωριακής απασχόλησης και δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 48 ώρες τη βδομάδα. Αυτά δεν αλλάζουν».

Ο υφυπουργός τοποθετήθηκε και στο γιατί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές.

«Πρώτα απ΄όλα 40% παραπάνω το ημερομίσθιο. Αυτό δεν το λέει κανείς. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Πλέον έχουμε ψηφιακά εργαλεία και προστατεύουμε τους εργαζομένους. Παλιά ήταν εργασιακός μεσαίωνας όταν δεν πληρώνονταν τις υπερωρίες οι πολίτες. Δεν αλλάζει τίποτα στον νόμο, μόνο μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης, ακούω απίθανα πράγματα», συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης.

«Η κυβέρνηση έκανε ένα δωράκι εντατικοποίησης»

Για το ίδιο ζήτημα τοποθετήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

«Όταν κάποιος δούλευε σε δύο εργασίες, είναι προφανές ότι εάν εγώ είχα το 8ωρό μου ήταν δική μου επιλογή το αν θέλω πρόσθετο εισόδημα, να προσληφθώ και να εργαστώ για ένα επιπλέον εισόδημα. Εδώ τι υπάρχει; Το 13ωρο ως δυνατότητα, προφανώς πληρώνεται υπερωρίες. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. Το άρθρο του αστικού κώδικα λέει ότι ‘αν δεν είναι σε θέση’, δεν σημαίνει αν δεν θέλω ή δεν έχω όρεξη, σημαίνει ‘είμαι άρρωστος’. Υπάρχει άρθρο μέσα όπως λέει ο κ. Καραγκούνης ότι δεν μπορεί να απολυθεί. Το άρθρο δεν λέει ότι δεν μπορεί να απολυθεί. Δεν θυμάται ο κ. Καραγκούνης ότι με τον νόμο 4623/19 αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το αβάσιμο λόγω απόλυσης; Η κυβέρνηση με λίγα λόγια έκανε ένα δωράκι εντατικοποίησης. Εντατικοποίηση, καθηλωμένες αμοιβές και αμφισβήτηση των ωραρίων εργασίας», σημείωσε.

Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε: «Ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να καταλάβει ότι ό,τι είναι ασαφές σε επίπεδο νομοθετικής πρωτοβουλίας, ό,τι δεν προκύπτει σαν μία αναγκαιότητα υπαρκτή και έχει ασάφεια, αυτό ευνοεί τους κακούς εργοδότες που θα στηριχθούν στο πρώτο νομοθέτημα του 2019 με την απελευθέρωση των απολύσεων χωρίς αιτιολόγηση. Η ετεροβαρής σχέση εργοδότη – εργαζόμενου δέχεται αυτές τις ρυθμίσεις. Με το νομοσχέδιο Βρούτση το ’19, απολύεται πριν το καταλάβει, χωρίς να το αιτιολογήσει».

Για τη ΔΕΘ και τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα

Ο κ. Γιαννούλης αναφορικά με τα σενάρια για τη δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας δεν θα κάνει ‘εμφάνιση’, είναι καλεσμένος όπως και πολλοί από εμάς στο διήμερο συνέδριο του Economist, θα είναι και ο Μπόρις Τζόνσον. Συνδέοντας το και με το προηγούμενο θέμα, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία χώρα που δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις 13 ώρες. Συζητάμε για τις υπερωρίες αλλά εργασία 13 ωρών δεν είναι ζωή, δεν είναι ποιότητα ζωής και πρέπει κάποια στιγμή να προωθείται η εργασιακή κατάσταση και όχι να πηγαίνουμε χρόνια πίσω».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική δράση. Υπάρχει ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποτυπώνει μία πολύ σκληρή αλήθεια στο βιβλίο του γιατί κουραστήκαμε τόσα χρόνια με αυτό το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, ενώ χρεοκόπησαν την χώρα το 2019 αυτό που εμφανίζονται σήμερα ως θύματα, είναι το πρώτο βήμα του κ. Τσίπρα. Δεν θα σας απαντήσω εγώ για το εάν θα το κάνει το κόμμα, πώς θα το κάνει και πότε», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Αυτό που βοηθάει είναι ότι όλοι όσοι έχουμε την ελπίδα για μία καλύτερη χώρα που δεν θα έχει τις πολιτικές Μητσοτάκη και ΝΔ, να δούμε ότι πρέπει να ενωθούμε. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το ΠΑΣΟΚ που η στάση του είναι ‘ίσων αποστάσεων’ και ανεύθυνη σε αυτή την ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι με ποιόοπρόγραμμα και όχι με ποια ηγεσία».

«Στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατάργηση της απαγόρευσης που σήμερα υπάρχει για την μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Και βέβαια στο δημόσιο, 13ος μισθός για να ενισχύσουμε και το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και να το κάνουμε βέλτιστο στους κρατικούς λειτουργούς. Θα έχουμε και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια από τις αριστερές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Όταν κυβέρνησαν είχαν μόνο υπερφορολόγηση. Η βάση των μέτρων είναι 1,5 δισ., θα μειώσουμε και άλλο τη φορολογία. Εμείς θα επιμένουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη αδικία που υπάρχει διαχρονικά είναι η ανεργία, αυτή την καταρρίπτουμε. Από την ανεργία ξεκινούν οι αντεργατικοί νόμοι και οι υποκατώτατοι μισθοί», ανέφερε, κλείνοντας ο κ. Καραγκούνης.

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου
Πρώτη συνέντευξη 01.09.25 Upd: 13:28

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονίες δημοσιογράφων
Εκστρατεία RSF 01.09.25

Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Γάζας

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν έκκληση στον διεθνή Τύπο να αφιερώσει τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους στη Γάζα στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης

Σύνταξη
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 01.09.25

Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058

Σύνταξη
