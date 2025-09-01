Πυρ ομαδόν κατά κυβέρνησης για το 13ωρο – Για «εργασιακό μεσαίωνα» μιλά η αντιπολίτευση

Πυρά κατά της κυβέρνησης εκτοξεύουν στελέχη της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Εργασία 13 ωρών δεν είναι ζωή»

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα εργασιακά και το καλάθι της ΔΕΘ.

Ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στα εργασιακά και στο εάν καταργείται το 8ωρο.

«Δεν καταργείται αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το βγάζει το ΠΑΣΟΚ διότι πρέπει να δομήσει ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα εν όψει της ΔΕΘ, όπου με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων, αν θα ψηφίσουν πολύ θετικά μέτρα που θα αναγγείλει ο πρωθυπουργός. Ακούω για εργασιακό μεσαίωνα. Θα μπορούσε να πει κάνεις ότι υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας όταν παίρνεις υτποκατώτατο μισθό, όταν παίρνεις κατώτατο 650 ευρώ και όχι 950 που θα είναι το 2027. Ο μέσος και ο κατώτατος μισθός έχουν ανέβει από 28 έως 35%. Εργασιακός μεσαίωνας είναι όταν δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Το 13ωρο είναι μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης.

Αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει η αγορά με κλαδικές συμβάσεις. Μπορείς να δουλέψεις σε έναν δεύτερο εργοδότη, θα μπορούσε να συμπληρωθεί το 13ωρο γιατί και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις πχ η 11ωρη ανάπαυση και ότι δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 150 ώρες υπερωριακής απασχόλησης και δεν μπορείς να δουλεύεις παραπάνω από 48 ώρες τη βδομάδα. Αυτά δεν αλλάζουν».

Ο υφυπουργός τοποθετήθηκε και στο γιατί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές.

«Πρώτα απ΄όλα 40% παραπάνω το ημερομίσθιο. Αυτό δεν το λέει κανείς. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Πλέον έχουμε ψηφιακά εργαλεία και προστατεύουμε τους εργαζομένους. Παλιά ήταν εργασιακός μεσαίωνας όταν δεν πληρώνονταν τις υπερωρίες οι πολίτες. Δεν αλλάζει τίποτα στον νόμο, μόνο μία ώρα υπερωριακής απασχόλησης, ακούω απίθανα πράγματα», συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης.

«Η κυβέρνηση έκανε ένα δωράκι εντατικοποίησης»

Για το ίδιο ζήτημα τοποθετήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

«Όταν κάποιος δούλευε σε δύο εργασίες, είναι προφανές ότι εάν εγώ είχα το 8ωρό μου ήταν δική μου επιλογή το αν θέλω πρόσθετο εισόδημα, να προσληφθώ και να εργαστώ για ένα επιπλέον εισόδημα. Εδώ τι υπάρχει; Το 13ωρο ως δυνατότητα, προφανώς πληρώνεται υπερωρίες. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί. Το άρθρο του αστικού κώδικα λέει ότι ‘αν δεν είναι σε θέση’, δεν σημαίνει αν δεν θέλω ή δεν έχω όρεξη, σημαίνει ‘είμαι άρρωστος’. Υπάρχει άρθρο μέσα όπως λέει ο κ. Καραγκούνης ότι δεν μπορεί να απολυθεί. Το άρθρο δεν λέει ότι δεν μπορεί να απολυθεί. Δεν θυμάται ο κ. Καραγκούνης ότι με τον νόμο 4623/19 αυτή η κυβέρνηση κατήργησε το αβάσιμο λόγω απόλυσης; Η κυβέρνηση με λίγα λόγια έκανε ένα δωράκι εντατικοποίησης. Εντατικοποίηση, καθηλωμένες αμοιβές και αμφισβήτηση των ωραρίων εργασίας», σημείωσε.

Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε: «Ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να καταλάβει ότι ό,τι είναι ασαφές σε επίπεδο νομοθετικής πρωτοβουλίας, ό,τι δεν προκύπτει σαν μία αναγκαιότητα υπαρκτή και έχει ασάφεια, αυτό ευνοεί τους κακούς εργοδότες που θα στηριχθούν στο πρώτο νομοθέτημα του 2019 με την απελευθέρωση των απολύσεων χωρίς αιτιολόγηση. Η ετεροβαρής σχέση εργοδότη – εργαζόμενου δέχεται αυτές τις ρυθμίσεις. Με το νομοσχέδιο Βρούτση το ’19, απολύεται πριν το καταλάβει, χωρίς να το αιτιολογήσει».

Για τη ΔΕΘ και τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα

Ο κ. Γιαννούλης αναφορικά με τα σενάρια για τη δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας δεν θα κάνει ‘εμφάνιση’, είναι καλεσμένος όπως και πολλοί από εμάς στο διήμερο συνέδριο του Economist, θα είναι και ο Μπόρις Τζόνσον. Συνδέοντας το και με το προηγούμενο θέμα, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία χώρα που δεν θα χρειάζεται να δουλεύεις 13 ώρες. Συζητάμε για τις υπερωρίες αλλά εργασία 13 ωρών δεν είναι ζωή, δεν είναι ποιότητα ζωής και πρέπει κάποια στιγμή να προωθείται η εργασιακή κατάσταση και όχι να πηγαίνουμε χρόνια πίσω».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική δράση. Υπάρχει ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποτυπώνει μία πολύ σκληρή αλήθεια στο βιβλίο του γιατί κουραστήκαμε τόσα χρόνια με αυτό το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, ενώ χρεοκόπησαν την χώρα το 2019 αυτό που εμφανίζονται σήμερα ως θύματα, είναι το πρώτο βήμα του κ. Τσίπρα. Δεν θα σας απαντήσω εγώ για το εάν θα το κάνει το κόμμα, πώς θα το κάνει και πότε», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Αυτό που βοηθάει είναι ότι όλοι όσοι έχουμε την ελπίδα για μία καλύτερη χώρα που δεν θα έχει τις πολιτικές Μητσοτάκη και ΝΔ, να δούμε ότι πρέπει να ενωθούμε. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το ΠΑΣΟΚ που η στάση του είναι ‘ίσων αποστάσεων’ και ανεύθυνη σε αυτή την ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι με ποιόοπρόγραμμα και όχι με ποια ηγεσία».

«Στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατάργηση της απαγόρευσης που σήμερα υπάρχει για την μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Και βέβαια στο δημόσιο, 13ος μισθός για να ενισχύσουμε και το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και να το κάνουμε βέλτιστο στους κρατικούς λειτουργούς. Θα έχουμε και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια από τις αριστερές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Όταν κυβέρνησαν είχαν μόνο υπερφορολόγηση. Η βάση των μέτρων είναι 1,5 δισ., θα μειώσουμε και άλλο τη φορολογία. Εμείς θα επιμένουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη αδικία που υπάρχει διαχρονικά είναι η ανεργία, αυτή την καταρρίπτουμε. Από την ανεργία ξεκινούν οι αντεργατικοί νόμοι και οι υποκατώτατοι μισθοί», ανέφερε, κλείνοντας ο κ. Καραγκούνης.