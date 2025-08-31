Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Για «διασπορά fake news» κατηγορεί για πολλοστή φορά η κυβέρνηση όσους της ασκούν κριτική, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Κατά την προσφιλή τακτική των ερωταπαντήσεων (Q & A στη μαρκετίστικη διάλεκτο), το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ παρουσίασε «9 fake news για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο».

Εφόσον μόνοι τους ρωτάνε και μόνοι τους απαντάνε, παρουσιάζουν την πραγματικότητα μέσα από τον γαλάζιο παραμορφωτικό φακό.

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, που ιδρύθηκε το 2019, είναι φτυστό με την «Ομάδα Αλήθειας» – χωρίς τα τρολ.

Όπως και η «Ομάδα Αλήθειας», το «Παρατηρητήριο Fake News», κάνει το εντελώς αντίθετο από το όνομά του. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, με σοβαροφανή αλλά χοντροκομμένο τρόπο.

Fake ερωτήσεις

Το ενημερωτικό σημείωμα που παρουσιάζει η ΝΔ, είναι μια περίληψη της πρόσφατης ανακοίνωσης του υπουργείου Εργασίας «Η ακτινογραφία του νέου εργασιακού νομοσχεδίου σε 16+1 ερωταπαντήσεις».

Καθώς η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως, ή «λέγε λέγε κάτι θα μείνει», η ΝΔ ελπίζει ότι αναμασώντας τα ίδιες σοφιστείες, θα πείσει τον κόσμο να μασήσει κουτόχορτο ή έστω να πει «δε βαριέσαι, δεν πάθαμε και τίποτα».

Το «Παρατηρητήριο Fake News» θέτει «fake ερωτήσεις – δηλώσεις», στήνει ανεμόμυλους για να τους αποδομήσει, προσπαθώντας να κρύψει τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

Ο ελέφαντας είναι ότι το νομοσχέδιο Κεραμέως, βαδίζοντας στα χνάρια των προκατόχων του (τους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη), απορρυθμίζει περεταίρω το ήδη αποδυναμωμένο εργασιακό δίκαιο, στο όνομα της ακόμα μεγαλύτερης ευελιξίας, προς όφελος του εργοδότη.

Το 13ωρο δεν είναι fake news

Το ενημερωτικό σημείωμα της ΝΔ ξεκινά με το εξής ψευδοερώτημα-δήλωση: «Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα μας η 13ωρη εργασία», απαντώντας μόνο του: «Ψευδές».

Μόνο που και οι πέτρες γνωρίζουν ότι η 13ωρη εργασία θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Γεωργιάδη (5053/2023), υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος δουλεύει σε δύο εργοδότες, στον ένα με πλήρη και στον δεύτερο με μερική απασχόληση. Τώρα θα μπορεί να δουλεύει 13ωρο σε έναν εργοδότη και να πληρώνεται υπερωριακά.

Ό,τι δηλαδή πριν ήταν επιλογή – έστω εκβιαστική ως λύση ανάγκης – τώρα γίνεται κανονικότητα.

Με ή χωρίς συναίνεση;

Στην ίδια λογική της μισής αλήθειας κινούνται και τα υπόλοιπα 8 σημεία του σημειώματος.

«Εφεξής ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώσει να εργαστώ 13 ώρες ημερησίως χωρίς τη συναίνεσή μου», δηλώνει το κατασκευασμένο ψευδοερώτημα και απαντά: «Ψευδές. Απαιτείται η συγκατάθεση του εργαζομένου για υπερωριακή εργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του».

Παραλείπεται μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Δεν υφίσταται αυθεντική συναίνεση του εργαζόμενου στις απαιτήσεις του εργοδότη όταν πρόκειται για μια ανισοβαρή σχέση ισχύος, όπου το «πάνω χέρι» το έχει ο δεύτερος. Πόσο μάλλον όταν η ανάγκη (οι χαμηλοί μισθοί, η μείωση της αγοραστικής δύναμης μέσω πληθωρισμού και φοροαφαίμαξης, η γενικευμένη ακρίβεια) γίνεται φιλοτιμία, μπας και βγουν τα έξοδα του μήνα.

Δικαίωμα άρνησης

Εξίσου «fake ερώτημα» είναι η δήλωση «Αν αρνηθώ να δουλέψω υπερωριακά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να με απολύσει». Στην πραγματικότητα, η ΝΔ ήταν εκείνη που έσπευσε να καταργήσει, από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της το 2019, τον «βάσιμο λόγο απόλυσης» – λύνοντας τα χέρια των εργοδοτών να προβαίνουν σε αναιτιολόγητες απολύσεις.

Ο εργαζόμενος μπορεί να μην απολυθεί επειδή αρνήθηκε να δουλέψει 13ωρο, αλλά με χίλιες δυο άλλες δικαιολογίες και προφάσεις – π.χ. αρνητική αξιολόγηση, μείωση προσωπικού ή απλώς με διευθυντικό δικαίωμα.

Όπισθεν ολοταχώς

Εκεί όμως που το «Παρατηρητήριο Fake News» σκάβει το λάκκο του είναι στη δήλωση «Η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θεσμοθετεί την κατ’ εξαίρεση 13ωρη εργασία».

Πρώτον, το 13ωρο στην Ελλάδα είναι το κερασάκι στην τούρτα των εξοντωτικών ωραρίων, σε μια χώρα που ήδη οι εργαζόμενοι έχουν τη μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα και τους χαμηλότερους πραγματικούς μισθούς, σε όρους αγοραστικής δύναμης του δεδουλευμένου ωρομισθίου. Κι αυτό δεν είναι «fake news», αλλά επίσημο στατιστικά στοιχεία.

Δεύτερον, παραδέχεται ότι στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών το 13ωρο είναι απλώς… ανεπίτρεπτο: «Πάνω από 10 χώρες αναγνωρίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας υπερωριακής εργασίας», δηλώνει το «Παρατηρητήριο Fake News».

Ανήκουμε δηλαδή στη μειοψηφία και αντί να συγκλίνουμε προς τα πάνω, κατρακυλάμε περισσότερο, ανοίγοντας τον δρόμο για αντεργατικές μεταρρυθμίσεις και σε χώρες της «πρώτης ταχύτητας» της ΕΕ, όπως η Γερμανία.

Δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό εργασιακό νομοσχέδιο απασχόλησε ευρέως τον Γερμανικό Τύπο, με άρθρα όπως «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ όχι!»

Η ΓΣΕΕ για τα «fake news»

Νίκος Φωτόπουλος: «Ντράπηκε και η ντροπή με το νομοσχέδιο Κεραμέως»

«Άλλο να επιλέξει ο εργαζόμενος λόγω της φτώχειας και της ανάγκης που του έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση να δουλέψει σε δεύτερο εργοδότη και εντελώς διαφορετικό ότι δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη, να κρατάει τον εργαζόμενο 13ώρες στη δουλειά, θέλει δεν θέλει. Μην κάνουν ότι δεν το βλέπουν.

Είναι ντροπή να μιλάνε για συγκατάθεση του εργαζομένου. Ποιος εργαζόμενος με τη φτώχεια και την ανεργία που υπάρχει θα βρεθεί να πει όχι στο αφεντικό; Και είναι ντροπή να λένε ότι η ανεργία είναι 7,9%, γιατί με τα στοιχεία του άλλου δημόσιου φορέα που είναι η ΔΥΠΑ, η ανεργία είναι 17,35%.»

Ξηλώνουν το εργασιακό δίκαιο

» Είναι ντροπή να λένε ότι θα μπορέσει να αρνηθεί ο εργαζόμενος και δεν θα απολυθεί. Ακόμα και αν δεν τον απολύσει εκείνη τη στιγμή, είναι σίγουρο ότι μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες, με άλλη δικαιολογία θα βρει τρόπο να τον απολύσει.

Ξηλώνουν όλο το εργατικό δίκαιο, παραδίδουν τους εργαζόμενους έρμαιο στις ορέξεις του εργοδότη, καθώς η σχέση εργαζόμενου-εργοδότη είναι εντελώς ανισοβαρής, και λένε αν θες μπορείς να αρνηθείς.

Είναι πρόκληση να μιλάνε για προστασία του εργαζόμενου άνθρωποι σαν την κ. Κεραμέως, που με την κυβέρνησή της κατήργησαν από το 2019, τον «βάσιμο λόγο απόλυσης».

Είναι ντροπή να μιλάει η κ. Κεραμέως για προστασία των εργαζομένων όταν αυτή η και η κυβέρνησή της, μέσω του Νόμου Γεωργιάδη, κατήργησαν την υποχρεωτικότητα επαναπρόσληψης μετά από παράνομη απόλυση. Πώς να την πάρεις στα σοβαρά; Είναι κούφια λόγια.

Είναι ντροπή να μιλάνε για εργασία 10, 12 και 13 ωρών και να την εμφανίζουν ως κανονικότητα. Μας πάνε 139 χρόνια πίσω, στην εποχή του Σικάγο, τότε που ακόμα ο κόσμος πάλευε για 8ωρο. Αυτή είναι η προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία; Όταν άλλες χώρες πηγαίνουν σε μείωση των ωρών και ημερών εργασίας, εμείς να πηγαίνουμε στο 6ήμερο και στα 13ωρα;»

Tι απαντάει η αξιωματική αντιπολίτευση

Παύλος Χρηστίδης – κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ «Η ΝΔ μιλάει για τον εαυτό της σαν να πρόκειται για κάποιον άλλο»

«Η ΝΔ μιλάει για τον εαυτό της, σαν να πρόκειται για κάποιαν άλλη κυβέρνηση, για να ρίξει την ευθύνη αλλού. Λένε ότι το 13ωρο προϋπήρχε. Όμως το 13ωρο το έφεραν αυτοί. Δεν υπήρχε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στην αρχή το έκανε 10ωρο ο Κωστής Χατζηδάκης και μετά το έκανε 13ωρο σε δύο εργοδότες ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το σημαντικότερο έχει να κάνει με τον κίνδυνο απόλυσης του εργαζομένου. Υπάρχουν δύο λέξεις: Η λέξη «άρνηση» και η λέξη «συναίνεση». Για να αρνηθεί ο εργαζόμενος πρέπει με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου η άρνησή του να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Δεν μπορεί απλώς να πει «δεν θέλω να δουλέψω, πρέπει να πάω στα παιδιά μου». Είναι κάτι που το αποκρύπτουν από τη συγκεκριμένη κουβέντα. Η συζήτηση και άλλα πολλά κενά. Δεν λένε λέξη για το γεγονός ότι οι Ελληνες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τον μέσο Ευρωπαίο εργαζόμενο, καθώς και περισσότερα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή».