newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26 Αυγούστου 2025 | 22:28

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με τον ευφημιστικό τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους» αναρτήθηκε στο opengov.gr στις 25 Αυγούστου και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από την ανάρτησή του, πλήθος σχολίων καυτηριάζουν τις διατάξεις που απορρυθμίζουν περεταίρω τα ωράρια και τις σχέσεις εργασίας, στο όνομα της «ευελιξίας». Επώνυμοι και ανώνυμοι σχολιαστές καθώς και σωματεία, δηλώνουν την αντίθεσή τους στα 13ωρα,  τη «διευθέτηση χρόνου εργασίας», όπως και όσο βολεύει τον εργοδότη, τις συμβάσεις της μιας μέρας, τις απολύσεις-εξπρές.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις σωματείων και φορέων και εκτός διαβούλευσης. Η ΓΣΕΕ ζητά να αποσυρθούν τα άρθρα για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποκαλώντας τα «δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), τα δύο μεγαλύτερα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, έχουν εξ αρχής καταγγείλει ως «αντεργατικές και επικίνδυνες» τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου και καλούν σε κινητοποιήσεις.

Η ΠΟΕΕΤ, που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και τους εργαζόμενους-σεζόν, που δουλεύουν ήδη με συνθήκες ακραίας εντατικοποίησης, αποκαλεί το νομοσχέδιο «ωμή παρέμβαση στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις». Υποστηρίζει ότι το 13ωρο στην ουσία καταπατά ακόμα και το κατοχυρωμένο δικαίωμα για 11ωρη συνεχή ανάπαυση, που θεωρείται απαράβατο και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Για παράδειγμα αν ο εργαζόμενος κάνει έστω και ένα μισάωρο διάλειμμα εντός του 8ωρου, που δεν προσμετράται στον εργάσιμο χρόνο, αυτόματα «ροκανίζεται» και ο ελάχιστος χρόνος ξεκούρασης.

«Το 13ωρο γίνεται 13,5ωρο και αν κάνεις και ένα διάλειμμα ακόμη στο έξτρα 5ωρο γιατί άνθρωποι είμαστε και οι αντοχές πέφτουν τότε πάμε στο 14ωρο. Τέλος ας πάρουμε το καλό σενάριο και ο τόπος εργασίας απέχει μόνο μισή ώρα από τον τόπο κατοικίας τότε φτάνουμε στο 15ωρο. Κι όλο αυτό το ζήτησαν οι εργαζόμενοι! Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος έχει την ευτυχία να είναι γονιός με ένα μικρό παιδί τότε όλοι καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει χρόνος για τίποτε άλλο εκτός από δουλειά!», έχει επισημάνει η ΠΟΕΕΤ.

Τη λεπτή αυτή gραμμή που ισορροπεί στα όρια της νομιμότητας, τη γνωρίζει το υπουργείο Εργασίας. Γι’ αυτό διευκρινίζει ότι το 13ωρο δεν θα εφαρμόζεται εκεί που υπάρχει μισάωρο διάλειμμα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι καταργείται ακόμα και το απλήρωτο διάλειμμα, ώστε να μην χαλάει η συνταγή.

Απαιτούν συλλογικές διαπραγματεύσεις

Από το σύνολο των σχολίων που έχουν αναρτηθεί στη διαβούλευση ξεχωρίζει η λεπτομερής τοποθέτηση του Συλλόγου Ιδιωτικών  Υπαλλήλων «Η Ένωση». Αναλύοντας το νομοσχέδιο άρθρο προς άρθρο, εντοπίζουν προβλήματα ουσίας και προτείνουν τροποποιήσεις.

Επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο, στο πρώτο σκέλος του (άρθρα 1-22) «μεταφέρει αποφασιστικά το βάρος της «ευελιξίας» πάνω στον εργαζόμενο και αφαιρεί προληπτικούς ελέγχους και την προβλεψιμότητα του ωραρίου».  Απαιτούν «συλλογική διαπραγμάτευση αντί ατομικών ρυθμίσεων, ενίσχυση Επιθεώρησης Εργασίας και σαφείς ορισμούς/χρονικά όρια ώστε να μην υποκρύπτονται απλήρωτες υπερωρίες και «σιωπηρές» απολύσεις».

Σε ό,τι αφορά τα 13ωρα αναφέρουν ότι πρόκειται για πρόβλημα «ουσίας και υγείας», αφού τα μεγαλύτερα «ημερήσια ταβάνια», αυξάνουν γεωμετρικά τους κινδύνους για υπερεργασία και υπερκόπωση.

Για τα 10ωρα-4ήμερα σημειώνουν ότι «η διευθέτηση χωρίς υπερωριακή αμοιβή, με 12μηνη περίοδο, και με δυνατότητα ατομικής συμφωνίας όπου δεν υπάρχει σωματείο/ένωση, μεταφέρει ρίσκο ρευστότητας ζωής αποκλειστικά στον εργαζόμενο».

Όσο για την υποτιθέμενη προστασία στου εργαζόμενου από απόλυση, σε περίπτωση που αρνηθεί να δουλέψει 10ωρα η 13ωρα, είναι κενό γράμμα, αφού ο ίδιος καλείται να αποδείξει ότι το έπραξε «καλή τη πίστη». Προτείνεται το βάρος της απόδειξης να βαρύνει τον εργοδότη. Μόνο που ούτε αυτό επαρκεί, εφόσον έχει καταργηθεί η αιτιολογημένη απόλυση.

Αντί να πηγαινουμε μπροστά, πάμε πίσω

Αρνητικά είναι ως επί το πλείστον τα σχόλια των πολιτών.

«Είναι παράδοξο και ανησυχητικό να βλέπουμε νομοσχέδια τον 21ο αιώνα, να μετατρέπουν την εργασία σε απειλή για την ανθρώπινη ζωή.  Όταν παγκοσμίως αναγνωρίζεται η ανάγκη για λιγότερες ώρες εργασίας, 4ήμερη εβδομάδα ή 35ωρο, με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η Ελλάδα να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Να επιτρέπει την 13ωρη ημερήσια εργασία στον ίδιο εργοδότη, με τον μανδύα της «ευελιξίας».

Να ανοίγει τον δρόμο για μια σημαντική ολίσθηση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η εργασία, από κοινωνικό δικαίωμα, σε πεδίο διαχείρισης και «προσαρμοστικότητας», λόγω φτώχειας και ανέχειας», γράφει ένα από τα πρώτα σχόλια που αναρτήθηκαν στη διαβούλευση από χρήστη με το ψευδώνυμο «41%»

«Δεν γίνεται την στιγμή που παλεύουμε να συντηρήσουμε τους εαυτούς μας από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς να προτείνονται οι 13 ώρες εργασίας που θα δώσουν το τελικό χτύπημα στις γεννήσεις. Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη καθώς τίθεται ζήτημα εθνικής επιβίωσης», γράφει άλλος χρήστης.

«Φαίνεται προβληματικό, από τη φύση του, το γεγονός ότι »επιτρέπεται΄ πλέον η ημερήσια εργασία μέχρι και 13 ώρες (…) σχολιάζει τρίτος, φέρνοντας ως αντιδιαστολή των παράδειγμα άλλων χωρών που κινούνται στη μείωση των ωρών εργασίας.

Ο ίδιος θεωρεί εξίσου προβληματικό το άρθρο για τη «Διευθέτησση χρόνου εργασίας. «Μπορεί θεωρητικά να προστεθούν 2 ώρες σήμερα και να αφαιρεθούν από π.χ. αύριο ή να δοθούν σε ρεπό ή άδειες. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ κυρίες και κύριοι βουλευτές, απλά θα προστίθενται ώρες, και τελικά θα δουλεύει παραπάνω ο εργαζόμενος, και αν αρνηθεί όπως γράφει το άρθρο θα απολυθεί όχι λόγω αυτού, αλλά θα εμφανιστεί κάποιος λόγος άλλος π.χ. κακή τελευταία αξιολόγηση. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω», καταλήγει το επώνυμο σχόλιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο