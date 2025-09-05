Στάζει από μαύρο χιουμορ το νέο σποτ του ΠΑΜΕ για το 13ωρο. Σε ένα βίντεο ενάμιση λεπτού, ο μετωπικός συνδικαλιστικός φορέας του ΚΚΕ, κονιορτοποιεί τα επιχειρήματα της υπουργού Εργασίας ότι το 13ωρο νομοθετείται…επειδή το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Πρόκειται για το δεύτερο χαστούκι μέσα σε μια μέρα, μετά την δημοσκόπηση της Μetron Analysis για το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, που δείχνει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, έχει αρνητική γνώμη για το 13ωρο.

Ο Τάσος, θέλει να δουλεύει 13ωρο

Πρωταγωνιστής είναι ο Τάσος, ένας μεσήλικας οικοδόμος, που μας διηγείται σε πρώτο πρόσωπο την ιστορία του. Μετά από οχτώ χρόνια δουλειάς στα εργοτάξια, αναζητά μια αλλαγή στη ζωή του, για να «δοκιμάσει τα όριά του».

Αντί να δηλωσει συμμετοχή σε κάποιο ριάλιτι σόου επιβίωσης σε ερημονήσι ή να ξεκινήσει κάποιο extreme sport, αποφάσισε να βρει την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Της μετέφερε το αίτημά του: «Της ζήτησα αυτό που ήθελα. Να δουλεύω επιτέλους 13 ώρες. Να ρίχνω μπετά δέκα ώρες, να καλουπώνω δίχως αύριο, να κουβαλάω τσιμέντο και σιδερόβεργες μέχρι να κάνω και τρίτο χειρουργειο για κήλη».

Πατέρας δύο παιδιών, δεν ξέρει ποιος θα τα πάρει από το σχολείο, αφού και η σύζυγος δουλεύει δεκάωρα. Αλλά δεν πειράζει, καλή ψυχή, θα βρεθεί άκρη με τα παιδιά. «Το παν είναι να πάει μπροστά η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας».

Τα παιδιά θα τα αναλάβει… το αφεντικό

Ενώ καλουπώνει όλο χαρά, απαριθμεί τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών:

«Αγγλικά, κολυμβητήριο, μπάλα, χορός, λογοθεραπεία, βόλτα, μπάνια…». Δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά γιατί απλώς δεν προλαβαίνει. Θα τα κάνει το αφεντικό του, αυτοπροσώπως.

Ο Τάσος έχει γνώθι σ’αυτόν: «Αν δεν ασχολούμαι με τα παιδιά θα φταίω εγώ, που δεν βάζω όρια στα παιδιά μου». Μετά παραδέχεται ότι μπερδεύτηκε και ότι η διάταξη αυτή πηγαίνει σε άλλο νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ευθεία αναφορά στην εθνική στρατηγική για την παραβατικότητα των ανηλίκων, που μεταξύ άλλων κατασταλτικών μέτρων, εισάγει την αυστηροποίηση των κυρώσεων στους γονείς, για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Μόνο που όσο περισσότερες ώρες δουλεύουν οι γονείς, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, τόσο λιγότερες ώρες είναι κοντά στα παιδιά τους. Ό,τι και να κάνουν δηλαδή, πάντα εκείνοι θα φταίνει, σύμφωνα με τη λογική της «ατομικής ευθύνης».

Η ανατροπή

Στο τέλος του βίντεο αποκαλύπτεται ότι ο Τάσος δεν υπάρχει. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί «σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες».

Καταλήγει με τα εξής αιτήματα: «Να αποσυρθεί το αντεργατικό τερατούργημα», «Όχι στη 13ωρη δουλειά-σκλαβιά» και «7ωρο – 5ημερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς».

Το βίντεο ανέβηκε σήμερα στο youtube, εν όψει των κινητοποιήσεων των συνδικάτων, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα