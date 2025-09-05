Κατά της προοπτικής θεσμοθέτησης της 13ωρης ημερήσιας εργασίας τάσσεται η πλειοψηφία των εργαζομένων σε έρευνα που διενήργησε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ τον Σεπτέμβριο με αφορμή και το νομοσχέδιο Κεραμέως που έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση, “διαψεύδοντας” τους ισχυρισμούς της υπουργού Εργασίας ότι το μέτρο «το ζήτησαν οι εργαζόμενοι».

«Όχι» στο 13ωρο απαντούν οι εργαζόμενοι

Μάλιστα όπως προκύπτει, 1 στους 3 εργαζόμενους έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και κατά κανόνα ως αίτημα του εργοδότη παρά ως πρωτοβουλία του εργαζόμενου, ιδίως σε νεότερες ηλικίες.

Τα σημαντικότερα σημεία της δημοσκόπησης

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα σημεία της δημοσκόπησης, προκύπτει ότι σχεδόν 1 στους 2 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας – και περισσότερο σε κλάδους όπως η μεταποίηση και το εμπόριο και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για όσους χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας η χρήση της δεν παρουσιάζει δυσκολίες.

Σημειώνεται ωστόσο ότι 1 στους 10 έχει συμβεί να τη χρησιμοποιήσει παράτυπα και αυτό κατά κανόνα μετά από αίτημα του εργοδότη.

Η πλειονότητα θεωρεί ότι η ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνει την τήρηση του ωραρίου – αν και λιγότερο το θεωρούν οι νεότεροι και οι εργαζόμενοι σε μεταποίηση/βιομηχανία.

Ετήσια άδεια

Όσον αφορά στο ζήτημα της ετήσιας άδειας μετ΄αποδοχών, πάνω από 1 στους 2 εργαζόμενους λαμβάνει την ετήσια άδεια σπασμένη σε τρεις ή περισσότερες περιόδους.

Συγκεκριμένα, 20% τη λαμβάνει ολόκληρη σε μία συγκεκριμένη περίοδο, 24% σπασμένη σε δύο περιόδους, 55% σε τρεις ή παραπάνω περιόδους. Σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 50 εργαζόμενοι) το ποσοστό αυξάνεταθι σε 64% και στους άνω των 45 ετών σε μεταποίηση και βιομηχανία σε 61%.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διευθέτηση της ετήσιας άδειας γίνεται σε συνεννόηση εργαζόμενου και εργοδότη. Συγκεκριμένα για το 77% γίνεται από κοινού και για το 22% με απόφαση εργοδότη στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματος.

Ωράριο εργασίας

Σε περίπτωση που αποφασιζόταν μείωση του ωραρίου εργασίας από τις 40 ώρες για 5νθημερη εργασία που είναι σήμερα σε 37,5 ώρες, το 84% απάντησε ότι θα επηρέαζε θετικά την οικογενειακή ζωή, 83% θετικά την ψυχική και σωματική υγεία, το 82% την κοινωνική ζωή κ.α.

Η μείωση του χρόνου εργασίας με αναλογική μείωση και του μισθού δεν γίνεται αποδεκτή από την πλειονότητα των εργαζομένων, και δη τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Στο ερώτημα, «αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο κανονικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σας από τις 40 ώρες για 5νθήμερη εργασία που είναι

σήμερα μειωνόταν πράγματι σε 37,5 ώρες, αλλά με αναλογική μείωση του μισθού, εσείς θα ήσασταν…;», απάντησαν υπέρ το 17%, κατά το 78% και εξαρτάται το 5%.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες 45 + το «κατά» ήταν 86% ενώ στις ηλικίες 18-29 ετών το «υπέρ» 23%.

Στο ίδιο ερώτημα αλλά χωρίς μείωση μισθού η απάντηση «υπέρ» εκτινάχθηκε στο 94%.

Το 55% θα προτιμούσε μια συνολική μείωση των ημερών εργασίας μέσα στο έτος και το 45% μία μείωση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου στις 7,5 ώρες

Ευελιξία στον χρόνο εργασίας

Το 26% έχει τύχει πολλές/αρκετές φορές να εργαστεί μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, όπως ήδη προβλέπεται.

Συγκεκριμένα το 10% πολλές φορές, το 16% αρκετές φορές, το 21% σπάναι και το 53% ποτέ.

Σε σχέση με το εάν η πρωτοβουλία ήταν του εργοδότη ή του ίδιου του εργαζόμενου το ποσοστό ήταν 50- 50%.

Το 33% (1 στους 3) έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και κατά κανόνα ως αίτημα του εργοδότη παρά ως πρωτοβουλία του εργαζόμενου, ιδίως σε νεότερες ηλικίες, δηλαδή 67% ζητείται από τον εργοδότη και 32% με προωτοβουλία του εργαζομένου.

Στο ερώτημα εάν θεσμοθετούνταν η δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη, ακόμη και με μείωση των ωρών εργασίας μες στην εβδομάδα, η επίδραση θεωρείται αρνητική – και περισσότερο για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες και τελικά η πλειονότητα των ερωτώμενων τοποθετείται αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (56%), και δη στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η ένταση της εργασίας σήμερα θεωρείται από σχεδόν 2 στους 3 (62%, στους άγαμους το ποσοστό ανέρχεται σε 69% και στις γυναίκες 67%) αποτρεπτικός παράγοντας για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση οικογένειας.

Πηγή: OT.gr