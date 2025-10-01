Γενική απεργία σήμερα: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μεταφοράς

Μετ΄ εμποδίων θα κινηθούν σήμερα Τετάρτη τα ΜΜΜ λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ.

Έτσι, σήμερα 1η Οκτωβρίου, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Το Μετρό, ο ηλεκτρικός και το Τραμ, θα πραγματοποιούν δρομολόγια 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Παράλληλα, λόγω των συγκεντρώσεων και έως την ολοκλήρωσή τους, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. να κλείσουν οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο.

Αναλυτικά

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Το τραμ

Στη Γραμμή 7 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19. Αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24 και αντίστοιχα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των γραμμών 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού λόγω της συμμετοχής των εργαζόμενων στην 24ωρη απεργία που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις καθώς η απεργία που εξήγγειλε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κηρύχθηκε παράνομη.

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία.

Χειρόφρενο τραβούν και τα ταξί. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έχει ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι « Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».